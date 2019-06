La fin d’une Belle Epoque à la villa L’échauguette

Ils ont décidé dorénavant de passer à autre chose et de partager avec autrui les fruits de leur travail et de leur amour des arts, ainsi qu’une période élégante et romantique de l’histoire, perdue mais non oubliée. » C’est en ces mots que le directeur du bureau de Monaco de la maison de ventes aux enchères Sotheby’s, Mark Armstrong, justifie le choix des propriétaires de la villa « L’Échauguette » (lire ci-dessous), qui surplombe le vallon Sainte Dévote, de se séparer de leur entier mobilier Belle-Epoque.

Ancienne propriété de la famille de François Blanc, fondateur du Casino de Monte-Carlo, « L’Échauguette » a été entièrement rénovée entre 2006 et 2008 par ses actuels propriétaires, résidents monégasques de longue date. « Ils ont minutieusement rénové la résidence, tout en créant une maison familiale confortable. Leur objectif était de recréer l’ambiance et l’émanation d’une villa du XIXe siècle, avec seulement l’absolu meilleur qu’ait produit l’époque en mobilier et en arts décoratifs. »

« Un tourbillon cosmopolite »

Un « absolu meilleur » condensé dans un catalogue de 152 lots sobrement intitulé « Vue sur la Riviera - La villa d’un collectionneur ». « À Monaco, la demeure dont il est question rappelle l’âge d’or de la Côte d’Azur, alors que dans le dernier tiers du XIXe siècle, la haute société européenne s’y retrouve dans un tourbillon cosmopolite de plaisir, d’art et de musique », peut-on lire en introduction de cet album de pièces d’exception allant de chefs-d’œuvre d’ébénisterie du XIXe siècle à des commandes de la cour impériale de Russie.

Les propriétaires actuels ont recherché « dans les plus grandes ventes internationales, des pièces phares de Linke, Beurdeley, Dasson et des objets d’art russes commandés par la famille impériale de Russie. Ils ont créé un décor, mais aussi une ambiance que n’auraient pas reniée les grandes familles européennes, d’autant plus que bien des pièces se distinguent par leur prestigieuse provenance ».

La crème de l’ébénisterie

Parmi les pièces phares de cette vacation, un cabinet à quatre faces en ébène, laque du Japon et bronze doré, daté autour de 1870 et estimé 150 000 - 250 000 euros, est typique du style avant-gardiste d’Alfred Beurdeley.

« À l’époque de la réalisation de cette pièce, les amateurs de mobilier plébiscitent les copies de meubles et objets importants, souvent royaux, de l’Ancien Régime, dont Alfred Beurdeley en est le talentueux successeur. Avec ce cabinet, Beurdeley innove, en proposant une forme inhabituelle, dans la mesure où le meuble est conçu pour être isolé au centre d’une pièce. L’ébéniste propose ici une forme nouvelle, à même de plaire aux connaisseurs de son temps », note Sotheby’s.

Un autre ébéniste de renom s’inscrit en fil rouge d’un catalogue où 22 de ces pièces sont à acquérir.

François Linke, star du maillet et du couteau de la place parisienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, et créateur de cette table à ouvrage « coquille » en placage de bois de violette, satinée et houx teinté et bronze doré. Exécutée vers 1900, elle est estimée 50 000 - 80 000 euros. « Alliant les valeurs traditionnelles du style Louis XV et du style moderne de l’Art Nouveau, cette table au design original et novateur est un élément essentiel du mobilier Belle Époque. Elle a été une partie importante de l’œuvre de Linke pour son stand à l’Exposition Universelle de 1900, où il fut récompensé par une médaille d’or. »

Des commandes impériales et… Nobel

Outre le style Belle Époque et le savoir-faire à la française, les collectionneurs auront un œil sur la provenance de ce mobilier, et sa cohérence. Parmi les ornements, certains lots brillent par leur lien avec les cours impériales d’outre-Oural.

C’est le cas d’un vase en porcelaine de la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg (estimé 80 000 - 120 000 euros€). « Il fut offert à Phillip Schou, directeur de la manufacture royale de porcelaine de Copenhague, par Alexandre III. L’empereur de Russie, fin connaisseur et collectionneur d’œuvres d’art, manifestait un vif intérêt pour les activités artistiques de la manufacture de porcelaine impériale. Selon les souhaits de l’empereur, Phillip Schou forma Dmitry Nikolaevich Guryev, directeur de la manufacture russe, et envoya le peintre Karl Frederik Lissbert en Russie pour y former sur place les maîtres à la peinture sous glaçure. C’est en guise de remerciement de son aide que ce vase lui fut offert en 1893. » Un pedigree des plus précis, du genre à attiser quelques batailles d’enchères en salle comme au téléphone.

Enfin, parsemés au gré du catalogue, une sélection d’orfèvrerie et d’arts de la table dont un ensemble de pièces signé Fabergé. L’une d’elles, un bol en agate à monture en argent, se distinguant par sa provenance, puisqu’issue de la collection de la famille Nobel. Avis aux enchérisseurs, il faudra donc mettre le prix !

Un vallon en pleine mue