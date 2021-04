La fibre va-t-elle bientôt débarquer dans la vallée de la Roya?

La fibre, c’est un peu l’Arlésienne de la Roya: annoncée et attendue, elle est victime de son succès et des circonstances.

Alain Comman représentant d’"Altitude Infrastructure" a répondu avec pondération aux attentes des Royasques.

Parmi la cinquantaine de personnes venues ce jour, les questions sont nombreuses et souvent autour des mêmes thèmes. "Suis-je éligible?", "Dois-je changer d’opérateur?", "Quand serai-je raccordé?".

Couverture totale fin 2022, début 2023

Première nouvelle: la couverture totale du réseau sera finalisée en décembre 2022 à Breil et début 2023 pour les hameaux de Libre et Piène.

Alain Comman dénoue petit à petit les fils d’une opération... dont certains opérateurs brouillent le message!

Pas besoin de changer d’opérateur

"C’est le département et le département seul qui est en charge du déploiement de la fibre au travers d’Altitude Infrastructure qui en est le gestionnaire réseau. Certains opérateurs biaisent le message "la fibre Untel arrive chez vous en essayant de grignoter des parts de marché par ce stratagème. Personne n’aura besoin de changer d’opérateurs, seule l’offre évoluera. Parmi les gens que j’ai vus aujourd’hui, beaucoup me parlent "d’être éligibles, mais non raccordables", là aussi c’est faux. Notre cahier des charges stipule qu’aucune des habitations ne doit être située à plus de cent mètres d’une armoire principale. Tout foyer est raccordable à partir du moment où il est éligible et sans surcoût."

Le budget dépassé à cause de la tempête Alex

Le budget initial de 90 millions d’euros pour le déploiement de la fibre sera certainement dépassé.

En cause, les dégâts provoqués par le passage de la tempête Alex en octobre dernier. Cependant, les principales structures (les armoires comme celle qui se trouve devant la gare de Breil, N.D.L.R.) ont été épargnées. L’atermoiement réside dans la difficulté d’accès à la vallée.

Savoir +

Site Internet

E-mail

Tél. : 04.83.77.07.60