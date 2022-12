Pour préparer cette image, le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pris la pose devant la cheminée de la Salle des Gardes, au Palais, où trône un gigantesque sapin orné de décorations dorées. Veste pour le souverain et son fils, robe longue pour la princesse et sa fille.

La jeune princesse Gabriella arbore fièrement sa tenue pailletée, tenant la main de son frère au sourire timide.

L’image est festive et sympathique et elle a servi aussi à illustrer cette année, la carte de vœux de la famille princière.