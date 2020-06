La famille princière inaugure la nouvelle place du Casino de Monte-Carlo

C'est un événement qui marque officiellement la fin de la transformation du quartier entamée en 2012 par la création du One Monte-Carlo, et la refonte de l’Hôtel de Paris.



Un moment symbolique partagé par le prince Albert II et la princesse Charlène venus baptiser les lieux en compagnie de la princesse Stéphanie et ses enfants Pauline, Camille, Louis et son épouse Marie. Ainsi que Pierre, Andréa et Tatiana Casiraghi.

Un espace plus piétonnier

L’espace de 3.000 mètres carrés, qui relie le palace au Casino et au Café de Paris, a été entièrement remodelé. Exit le camembert engazonné, la place est désormais une esplanade, vêtue d’un pavage clair et coplantée d’une vingtaine de palmiers.



La circulation a été modifiée également pour gagner en espace piétonnier et permettre à la terrasse du Café du Paris de largement s’étendre. C’est le point fort de cette métamorphose.



"Cette place a déjà fait beaucoup parler. Moi, je l’aime beaucoup, c’est une réussite, a plaidé au micro Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la Société des Bains de mer. Elle a été créée ainsi à l’origine. Peut-être que de prochaines générations remettront le camembert."



Une manière de répondre aux critiques émises par certains à la fin du chantier, qui trouvaient que les lieux avaient perdu un peu de leur âme.

"La place ouvre complètement l’espace"

"Ces critiques sont apparues alors que la place n’était pas encore achevée. C’est un peu comme voir une pièce de théâtre sans acteurs et sans décors. La terrasse n’était pas installée, il n’y avait pas les belles voitures et les promeneurs", renchérit Daniel Lambrecht, directeur immobilier de la SBM.



Aujourd’hui, celui qui a encadré le chantier du One et de l’Hôtel de Paris se dit "complètement satisfait" du résultat final et de l’allure de la place "qui ouvre complètement l’espace".



Humeur retenue aussi de la petite centaine d’invités qui ont découvert les lieux hier autour de la famille princière. Et qui ont pu apprécier une nouvelle manière d’organiser des cocktails.



C’est le chef Philippe Joannès qui a dû réfléchir à la façon de faire rimer gastronomie et règles sanitaires.



"C’était compliqué de proposer des buffets, alors nous avons opté pour que les gens s’installent à des tables de quatre places. Et ce sont des serveurs qui viennent vers les convives, avec un système de paniers d’ouvreuses comme au cinéma, contenant des bocaux hermétiques, pour que chacun se serve", détaille le chef qui avait choisi, pour cette réouverture, de faire la part belle aux produits locaux: des blettes de la ferme des Boutons d’or de Guillaumes pour les barbagiuans ou des gamberoni de San Remo dans les verrines notamment.



Le tout accompagné de petits pains connus sous le nom de "Main de Nice". Ces petits pains à l’huile d’olive avaient été confectionnés par une équipe de bénévoles du groupe, sous la houlette du chef boulanger Thomas Subrin. Ils sont parfois appelés aussi "pain de vie". Et ils ont servi de symbole hier midi, pour montrer qu’à Monte-Carlo, la vie a repris.