La famille princière dévoile le programme d'une année 2023 dédiée aux commémorations du prince Rainier III

Disparu le 6 avril 2005 à l’âge de 81 ans, le prince Rainier III aurait eu cent ans en 2023. C’est ce cap que ses trois enfants - le prince Albert II, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie - ont choisi pour honorer la mémoire et le règne de leur père. Ensemble, ils ont annoncé les contours de leur projet hier dans les jardins du Palais princier. "Ce palais qui fut pleinement sa maison, où il est né le 31 mai 1923", a rappelé le prince Albert II.

Alors que les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier s’achèvent, l’année 2023 mettra pleinement en lumière le prince Rainier III. "Cette succession mémorielle lui aurait certainement plu car il avait une admiration particulière pour l’œuvre de son arrière-grand-père qu’il n’a manqué de me transmettre", a estimé le souverain en annonçant que le comité de commémoration, chargé de coordonner l’hommage et ses événements, est placé sous la présidence "très active" de la princesse Stéphanie qui suit "avec passion et rigueur" la bonne exécution des décisions prises.

Un homme au service de la Principauté

Dix-huit ans après sa disparition, la commémoration de 2023 s’attachera aussi à rappeler à quel point le prince Rainier III a été le bâtisseur du Monaco d’aujourd’hui. Les fruits de son action étant le ciment qui fait de la Principauté un pays hautement prospère depuis plusieurs décennies. Cet aspect, le prince Albert II y tient particulièrement souhaitant "que les hommages qui seront rendus au prince Rainier III permettent de mieux connaître l’homme qui a consacré 56 ans de sa vie au service de la Principauté, mais aussi son action dans toute sa diversité car le thème de prince bâtisseur paraît un peu réducteur si on ne lui donne que le sens de constructeur. Bâtisseur dans tous les domaines, le prince Rainier III a de multiples réalisations à son actif".

Citant pêle-mêle son maintien des institutions, sa politique ambitieuse d’aménagement et d’extension du territoire, son action pour une économie diversifiée et la souveraineté monégasque accrue sous son règne.

"Il est parvenu à surmonter tous les défis"

En 1949, en prenant les rênes du pays à la suite de son grand-père, le prince Louis II, le jeune prince Rainier hérite d’une Principauté à l’économie et au développement peu florissant. "Avec patience et détermination, il est parvenu, avec une constance de pensée et un sens de l’adaptation, à surmonter tous les défis qui se présentaient à lui: la question constitutionnelle, les rapports avec la France, les rapports avec la Société des Bains de Mer… Sa force de travail, la clarté de ses institutions lui ont permis de faire de Monaco un état moderne qui a toute sa place sur la scène internationale", a souligné le souverain.

Deux exemples, en 2023, la Principauté célébrera aussi le trentième anniversaire de son accession à l’ONU et le cinquantième anniversaire de la création du terre-plein de Fontvieille. Des symboles forts pour le pays obtenus sous le règne du prince Rainier III.

Dans un registre plus personnel, le prince Albert II a évoqué aussi ce mercredi, un "père de famille aimant, bienveillant, attentif" qui a eu rôle central dans sa formation pour apprivoiser le pouvoir.

"Je me réfère souvent à son exemple et à sa pensée, m’interrogeant souvent sur ce qu’auraient pu être son analyse et ses solutions." Ce sera une des forces de cette commémoration.

Si en célébrant le prince Albert Ier plus aucun de ses contemporains n’était vivant pour se souvenir, cette commémoration du prince Rainier III permettra à tous les Monégasques de se replonger dans leurs moments de vie avec l’ancien souverain.