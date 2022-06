La famille princière de Monaco dans le sillage d’Albert-1er à Oslo

Voyage initiatique, commémoratif et officiel, le déplacement de la famille princière en Norvège cumule les adjectifs. Le couple princier et ses enfants sont arrivés mercredi à Oslo pour une visite sur ces terres d’Europe du Nord qui s’inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert-1er.

Ainsi, dans la capitale norvégienne, la famille princière a inauguré au Fram Museum, l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard". Un grand projet qui retrace les campagnes scientifiques du prince Albert-1er au Spitzberg en 1898, 1899, 1906 et 1907.

Et c’est d’ailleurs à Longyearbyen, capitale de l’île du Spitzberg, que devait se poursuivre le voyage en Norvège jeudi. Au cœur de la ville, le souverain a dévoilé un buste en bronze du prince Albert-1er offert à l’Institut polaire norvégien. Puis, la journée s’est poursuivie par une croisière privée à bord du Commandant Charcot pour naviguer jusqu’au 80e degré nord en suivant l’itinéraire emprunté par Albert-1er lors de ses campagnes.