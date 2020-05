"La famille chrétienne leur manquait": Comment s'est déroulée la messe dominicale en Principauté au temps du Covid-19

À l’entrée de chaque église du pays, un panneau indique le nombre maximum de personnes autorisées à pénétrer. Cent personnes dans la cathédrale du Rocher, quarante à Sainte-Dévote, laquelle a pourtant une capacité de près de 200 places.

Moins de monde, certes, mais plus de messes célébrées. Cinq le dimanche à Sainte-Dévote, sans compter les deux anticipées du samedi soir. Ce dimanche matin, à celle de 10h30, une trentaine de fidèles buvaient les paroles de l’énergique prêtre Claudio Fasulo.

"Quelle joie de revenir ici, s’extasie Stella Koffi. On avait besoin de nourrir notre foi. À la maison, même si on suivait les messes sur Internet pendant tout le confinement, ce n’était pas pareil. Quand on rentre dans l’église, quelque chose se passe. On vit, on ressent. Il y a une âme. Je m’y sens bien même si elle est un peu plus vide."

"On retrouve notre maison", résume laconiquement Jean. Mais aussi toute la communauté catholique de la Principauté, ce qui ferait presque oublier que certaines habitudes ont été chamboulées.

Pas de livret de messe, juste des photocopies à usage unique. Le pupitre n’est utilisé que par une seule personne, le prêtre restant en retrait et prenant la parole depuis le siège de la présidence. "Le geste de paix entre les fidèles a été supprimé, c’est impossible de se serrer la main", poursuit Claudio Fasulo.

Finie, aussi, la queue dans l’allée centrale pour recevoir la communion. C’est masqué, dans les rangs et après s’être lavé les mains au gel hydroalcoolique, que le prêtre délivre l’hostie. Dans la main et pas dans la bouche. "La confession, c’est comme les coiffeurs, il faudra prendre rendez-vous", annonce avec humour le prêtre en fin de messe.

Ce n’est plus dans l’intimité tamisée du confessionnal que le pénitent sera absous. Mais dans une pièce – où le secret des confidences restera préservé – à deux mètres de distance. Face au Covid-19, la foi s’adapte.

"La plus grande maladie de ce siècle est la solitude"