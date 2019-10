La direction d’une école hôtelière de Bamako en immersion au Lycée Technique et Hôtelier

Du 9 au 17 septembre, le directeur de l’école hôtelière Chiaka Sidibe de Bamako, M. Khoudja, et un professeur, Mme Sow, ont été accueillis par le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco pour une formation en immersion.

Leur formation s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé en mars dernier, à l’occasion de la 2e Commission Bilatérale Mali-Monaco, et couvre la période 2019-2021. Il a pour objectif le renforcement des connaissances du personnel et des élèves de l’École Hôtelière Chiaka Sidibé dans les domaines de la cuisine, du service et de l’hébergement, à travers une coopération avec le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.

Des jeunes à former

Le Mali possède en effet une population très jeune qui, bien souvent, n’a pas accès à une formation de qualité, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, dans un pays où le taux de chômage des jeunes est estimé à 18 % (source PNUD).

L’école hôtelière Chiaka Sidibé a ouvert ses portes en septembre 2015 et a été créée par M. Mossadeck Bally, consul de Monaco au Mali et administrateur de l’école. Elle offre des formations à des jeunes en cuisine, services et commercialisation en salle, boulangerie, pâtisserie et, depuis la rentrée 2018, en service de chambre et réception.

À noter que le Gouvernement princier finance également, sur la période 2019-2021, 56 bourses d’études pour des jeunes issus de SOS Village d’enfants Mali, afin qu’ils puissent bénéficier de cette formation très performante puisque 90 % des diplômés trouvent un emploi à l’issue de leur année de formation.