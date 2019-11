La dernière reine d'Egypte, Fadila Farouk, raconte ses souvenirs avec la princesse Grace

Elle dit penser à la princesse Grace tous les jours. Et en ce moment, avec une émotion toute particulière. La reine d’Égypte, Fadila Farouk, participe à toutes les manifestations et commémorations organisées pour les 90 ans de la princesse de Monaco. En ce jour anniversaire, elle nous confie ses souvenirs heureux.

Comment avez-vous connu la princesse Grace?

Mes parents avaient un chalet à Schönried, près de Gstaad (Suisse), et étaient voisins de la princesse Grace et du prince Rainier. J’étais alors toute jeune adolescente. Fouad d’Égypte, qui allait devenir mon mari, était élève à l’Institut du Rosey à Gstaad où était également scolarisé mon frère. Nous nous sommes connus adolescents. Puis nous sommes revus jeunes adultes et sommes tombés fous amoureux l’un de l’autre. En 1959, le prince Rainier avait fait Monégasque le roi Farouk, alors en exil, et ses enfants, dont Fouad qui est devenu orphelin de père à 13 ans. Sa mère était établie en Égypte. Fouad a été élevé en Suisse. Les relations avec le prince Rainier et la princesse Grace étaient toutes naturelles.

Le couple princier était soucieux de votre futur époux?

Fouad était un peu comme le filleul de Rainier et Grace. Notre mariage civil fut prononcé à Paris. Mais la princesse a décidé d’organiser notre mariage religieux au Palais princier. C’est ainsi que Fouad a fait venir toute la mosquée de Paris à Monaco. Les festivités ont eu lieu le 5 octobre 1977 dans la salle des Glaces aux teintes blanche et or, comme ma robe signée Jean-Louis Scherrer.

La princesse Grace, largement votre aînée, vous a-t-elle alors conseillée?

Elle m’a dit que pendant cinq ans, elle ne s’était pas rendue aux États-Unis pour devenir pleinement Monégasque. Elle m’encourageait à rentrer, moi aussi, pleinement dans mon rôle. J’ai pratiqué le “never explain, never complain”. Nous avons eu une vie heureuse. Mais ce n’était pas facile pour mon mari de réhabiliter la mémoire de son père et de se faire accepter. C’est pour cela que je l’admire de plus en plus.

Quel est votre plus beau souvenir avec la princesse Grace?

Je garde d’abord et avant tout en mémoire son visage radieux et son sourire exceptionnel qui révélait son âme. Elle était éblouissante. Le prince Albert II a quelque chose d’elle. Chaque fois que l’on se voyait, c’était un enchantement. Elle embellissait la vie.

Quelles relations entreteniez-vous toutes les deux?

Ce fut une très grande intimité, fondée sur la confiance. Elle était pour moi un guide, un exemple. Nous parlions de tous les sujets sans tabou. La princesse Grace était très ouverte, très tolérante. Elle aimait mon mari Fouad. Elle aimait notre couple. Et comme elle dirigeait les choses, elle voulait que notre couple fonctionne. Sans donner de leçons, elle suggérait en donnant des conseils.

Des conseils aussi sur l’éducation des enfants?

Nous avions une génération d’écart. Elle avait de l’expérience. Elle a été une épouse et une mère extraordinairement attentive. Elle plaçait sa famille au-dessus de tout. Je me rappelle qu’après la naissance de mon premier fils, je suis rentrée d’Égypte. La princesse est venue nous rendre visite et m’a dit: “Les nourrissons ressemblent soit à Churchill, soit à Gandhi.” Plus tard, tandis que j’attendais ma fille, elle est venue chez nous, avenue Foch. Hasard de la vie: nous étions, là aussi, voisines. Elle avait deux ours en peluche dans les bras et m’a alors expliqué que mon fils pourrait être jaloux de la future naissance.

Vous voyiez-vous souvent?

Mon mari et moi dînions très souvent au Palais princier. Nous faisions partie des proches.

En ce jour anniversaire, que ressentez-vous?

La princesse me manque beaucoup. Comme elle manque à tous les Monégasques. Même les jeunes gens d’aujourd’hui, qui ne l’ont pas connue, l’admirent. On se demande encore comment elle a pu partir si tôt. Je voudrais qu’elle reste dans les cœurs et les esprits. Je pense à elle tous les jours. Quand j’ai quelque chose à résoudre, je me demande comment elle aurait fait.

Quelle femme était-elle, pour vous?

Le prince a eu raison d’aller chercher si loin son épouse. La princesse Grace a apporté à Monaco ses qualités de grande artiste et de jeune fille de la haute société américaine. Elle a aimé Monaco et les Monégasques qui le lui ont rendu. Elle s’est investie corps et âme dans ce pays. Elle a mis sa beauté, son intelligence, son humanité, sa générosité, son rayonnement personnel, ses amitiés avec les grandes personnalités américaines au service de la Principauté. Elle s’est investie, intégrée à une vie très différente et à des usages très différents de ce qu’elle avait connu. Elle a su parler et écrire le français. J’ai de très belles lettres d’elle. Elle avait une écriture particulière, un peu carrée.

Selon vous, qu’a apporté la princesse à Monaco?

Elle laisse un héritage exceptionnel, auprès du prince Rainier. Elle a apporté un rayonnement unique, donnant sa grandeur à Monaco qui est devenu, dans le même temps, un pays incontournable dans le concert des nations ; un pays où il fait bon vivre. Elle a donné deux princesses et un prince qui a su adapter les qualités transmises par sa mère aux enjeux du monde d’aujourd’hui. Elle a inculqué le sens de l’effort, du travail, de l’éthique.

Pourquoi tenez-vous à expliquer tous ces souvenirs personnels aujourd’hui?

C’est un devoir de mémoire pour moi. C’est rendre un tout petit peu ce que la princesse Grace a apporté à mon époux bien aimé, à ma famille et à moi-même. Elle a su nous guider et protéger notre union qui a été bénie par la naissance de trois enfants et trois petits-enfants. Elle nous aimait Fouad et moi ; et nous avons pu construire, grâce à elle, dans des circonstances d’exil assez difficiles, une famille harmonieuse et heureuse.