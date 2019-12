La délicieuse croissance de Ma Première Boulangerie de La Turbie

"C’est le côté industriel qui est dégueulasse."

Pour les croissants, dont il étire la pâte coupée en triangles sous nos yeux, c’est 24 heures. Condition nécessaire à l’accomplissement de la magie gustative qui craque sous les doigts et explose en bouche. Alors oui, c’est long, et oui c’est compliqué. Et forcément, ça coûte plus cher à produire. Mais pour Pierre Briand, pas question de rouler les clients dans la farine. "On ne peut pas être compagnon et vendre des produits industriels surgelés. Ce n’est juste pas possible. Il n’y a aucun problème avec la surgélation. Moi aussi je surgèle mes croissants. Mais ce sont les miens. C’est le côté industriel qui est dégueulasse."

L’industrialisation du métier est un sujet qui le travaille. Pas par principe. Pierre Briand n’est pas dogmatique. Il est pragmatique. "Dans un an ou deux, on ne pourra plus utiliser d’œufs en coquilles. Mais ce sont ceux que je préfère. J’ennuie mes salariés avec ça, mais les brioches sont plus belles et plus gonflées avec les œufs en coquille. Je garde les œufs en bouteille pour les préparations qui ne cuisent pas, parce qu’on n’est pas à l’abri d’une bactérie, et personne ne souhaite ça. Mais est-ce que dans 5 ans, les gamins sauront encore casser des œufs ?"

Un souci du détail et de l’authenticité que ses clients lui rendent bien. Il n’est pas rare de faire la queue dans « Ma première boulangerie ». Ce succès lui a permis d’ouvrir un deuxième atelier, où un chocolatier travaillera bientôt. Et il a d’autres plans, plus ambitieux encore. Assez pour bouffer tout son temps. "La vie privée, ça passera après. Je ne veux pas travailler avec ma femme. On voit trop souvent des couples qui se séparent au bout de 10 ans parce qu’ils sont ensemble 24 heures/24, qu’ils ne partent jamais en vacances et qu’ils ne se supportent plus. Alors ils doivent fermer boutique. Je ne connais pas les stats de boulangers qui se séparent, mais ça doit être élevé."

En attendant de sortir du pétrin, il continue de bichonner ses clients, même si c’est dur. Même si ça prend du temps. "La semaine dernière, j’ai eu envie d’essayer les panettones. C’est une préparation sur trois jours. C’est parti en une heure."

Prochaine étape ? La galette bien sûr ! Et une petite souris m’a dit que les fèves pourraient bien avoir un éclat particulièrement... impérial.