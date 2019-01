La danse au profit des Coeurs du Campanin

Du noir et blanc à la couleur, d’un monde sombre et moribond à un univers enfantin, clairement porteur d’espoir, les danseurs de l’école de Marie-France Ceschel sont passés par tous les styles et toutes les danses, dimanche après-midi au palais de l’Europe face à un public venu en très grand nombre au théâtre Francis-Palmero !

Du noir et blanc à la couleur, d’un monde sombre et moribond à un univers enfantin, clairement porteur d’espoir, les danseurs de l’école de Marie-France Ceschel sont passés par tous les styles et toutes les danses, dimanche après-midi au palais de l’Europe face à un public venu en très grand nombre au théâtre Francis-Palmero ! Sur fond de...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois