A la découverte de Taera, le nouveau restaurant éphémère vénézuélien dans le patio de l'Hôtel de Paris

Qui signifie "force" dans le dialecte des indigènes du Venezuela, Taera est une sorte de petit piment qui vous mettrait tout un tas de saveurs colorées en bouche. À l’image de la fresque géante haute en couleurs réalisée par l’artiste sud-américaine Viviana Grondona (voir photo). À la fois doux et saisissant. Car si la cuisine vénézuélienne n’est pas pimentée (c’est la cheffe qui le dit), elle détonne en bouche. Le restaurant éphémère chapeauté par Victoria Vallenilla vient tout juste d’ouvrir ses portes pour un an à l’abri des regards dans le discret patio de l’Hôtel de Paris. Et la cuisine que l’établissement de la SBM veut proposer est à l’image de sa jeune cheffe.

"De nos jours, les gens ont des semaines très chargées et compliquées, alors j’aime une cuisine simple, efficace mais avec de la recherche, résume la principale intéressée, qui s’est risquée à décrire sa propre cuisine. J’aime que les clients comprennent ce qu’ils voient, ce qu’ils mangent. Que ce soit lisible. Je veux une cuisine transparente. Je n’aime pas la technique juste pour qu’elle soit là, il faut qu’elle ait du sens."

"Je ne trouvais pas mon identité"

Pourtant, la cheffe de 29 ans a fait ses armes auprès de grandes pointures du milieu (Alain Ducasse pour ne citer que lui), dans le monde des palaces et des étoilés. Un univers où la maîtrise de la technique est primordiale.

"C’est dans cette direction que j’ai toujours voulu me diriger mais je ne trouvais pas mon identité, se souvient la native de Caracas. J’aime les techniques que peut apporter la cuisine étoilée mais je voulais quelque chose de plus fun et avoir moins de contraintes."

Taera le midi, Coya le soir

C’est d’abord à Coya, autre établissement de la SBM spécialisé dans la cuisine péruvienne, que la jeune cheffe a fait ses vrais premiers pas en Principauté en 2021. Une étape importante dans sa jeune carrière, qui lui a permis de trouver sa voie qui dépasse le simple cadre de la cuisine.

"Là-bas, j’ai pu retrouver une identité sud-américaine qui me manquait. Aujourd’hui je fais des plats à Monaco qu’on mange dans la rue au Venezuela. C’est une fierté. La cuisine n’a ni barrière sociale, ni frontière. C’est un moyen d’expression. Au Venezuela, on mange en famille. On pose le plat au centre et tout le monde fait sa vie. C’est très convivial et c’est ce que je voulais exprimer."

Malgré l’ouverture de son restaurant éphémère, la cheffe sud-américaine reste aux fourneaux de Coya, avenue Princesse Grace. Le premier étant ouvert de 12 h à 19 h et le deuxième de 19 h à 2 h, la jeune femme jongle entre les deux établissements.

Et si elle joue sur les deux tableaux, Victoria Vallenilla refuse de mélanger les deux. "Même si j’ai beaucoup de place à Coya, c’est un autre type de cuisine et une autre marque. Avec ce concept que j’ai pu concevoir, c’est moi qui ai décidé des lignes directrices donc c’est très personnel. On a rajouté des codes de la SBM et de l’Hôtel de Paris et on a voulu travailler le côté artsy/street-food en transformant des plats qui se mangent avec les mains pour les manger avec des couverts. J’aime la cuisine décontractée, simple et sans prétention. Je ne pense pas que le fait que le restaurant soit éphémère justifie le fait d’en faire trop. Le trop est l’ennemi du bien et il faut tout simplement s’attacher aux émotions. Et si on fait les choses avec beaucoup d’honnêteté et d’envie, ça fonctionne."