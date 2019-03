La Croix-Rouge monégasque récompense ses secouristes

"Cette année exceptionnelle montre la vitalité de notre section secourisme mais aussi l’envie de tendre une main vers l’autre", a souligné le souverain, président de la CRM, avant de gratifier les récipiendaires. Parmi eux, des membres de la Force publique, des collégiens, du personnel administratif, mais aussi les représentants d'une cinquantaine d'entreprises.

Objectif: 15 % de la population formée

"Le grand public et les sociétés sont de plus en plus demandeurs, ce qui explique que c'est la première année que nous atteignons de tels chiffres", continue Mathieu Liberatore.

En 2019, l'objectif est de faire encore mieux. Dans le viseur: l'envie que 15% de la population présente chaque jour à Monaco ait acquis la théorie et la pratique des gestes qui sauvent. En parallèle, 100 % des élèves scolarisés en Principauté seront formés.

De quoi susciter des vocations ? En 2018, les secouristes bénévoles de la Croix-Rouge monégasque ont pris part à 275 dispositifs prévisionnels de secours. En Principauté et à l'étranger.