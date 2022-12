La Croix-Rouge monégasque invite des collégiens pour fêter les 40 ans de présidence du prince Albert II à sa tête

Soirée en famille pour célébrer quatre décennies de présidence du souverain

Les équipes de la Croix-Rouge monégasque sont restées en place samedi sous le chapiteau de Fontvieille, pour organiser une soirée en l’honneur du souverain, afin de saluer ses quatre décennies à la tête de l’institution dont il est devenu président le 17 décembre 1982.

Accueillis par une haie d’honneur formée par des bénévoles, le prince Albert II et la princesse Charlène respectivement président et vice-présidente de la Croix-Rouge monégasque sont arrivés avec leurs enfants et Camille Gottlieb, membre du conseil d’administration et responsable de la Jeunesse.

Sous le chapiteau, les attendaient 320 convives autour du ministre d’État, Pierre Dartout, de Frédéric Platini, secrétaire général de la CRM et Bettina Ragazzoni-Janin, la trésorière générale.

Photos et montre en cadeau

La soirée était l’occasion de revivre en images et en souvenirs quarante ans d’action dans une ambiance festive assurée par l’humoriste Hassan de Monaco, lui-même bénévole de la CRM. Alors que le sculpteur Mario Amegée avait taillé dans un bloc de glace, pour assurer le décor, le monogramme princier.

Qui dit anniversaire, dit gâteau et cadeaux.

Le premier présent était concocté par les enfants du prince Albert II: une photo où le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella brandissent le logo des 40 ans au dos duquel ils ont écrit "Bravo Papa".

Les membres du comité exécutif et du conseil d’administration, ainsi que les salariés de la Croix-Rouge, ont eux offert à leur président une montre personnalisée de la maison Jaquet Droz dont le pourtour du boîtier a été gravé de l’inscription: "Croix-Rouge monégasque -2022 - 40 ans de Présidence".