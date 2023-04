La Croix-Rouge monégasque diplôme ses secouristes

Collégiens, agents de la sûreté, salariés du privé, fonctionnaires… qu’importe le métier, la fonction ou la place dans la société : « Il n’y a pas d’âge pour se former aux gestes qui sauvent », aiment à rappeler les messages de la Croix-Rouge monégasque (CRM).

C’est une des missions de l’entité que de former aux gestes de secourisme la population de la Principauté "et la demande de formation en secourisme n’a fait qu’augmenter depuis la crise Covid", a rappelé le docteur Mathieu Liberatore, responsable de la section Secourisme/Formation de la CRM en ouvrant mardi soir la cérémonie de remise de diplômes de secourisme. "Dans une société qui peut nous apparaître toujours plus individualiste et violente, cela est très rassurant de constater cet élan de la population à vouloir se former aux gestes de premiers secours. Quoi de plus altruiste que de porter assistance à une personne en danger."

Traduction en chiffres : en 2022, les équipes de la Croix-Rouge monégasque ont formé 3.880 personnes aux gestes de premier secours à des degrés divers. Des formations dispensées gratuitement, selon la volonté renouvelée du prince Albert II, président de la CRM.

L’organisation n’éloigne pas pour autant la possibilité de recevoir des dons pour l’aider financièrement a assuré cette mission qui peut être qualifiée de service public. Destinée notamment à 100 % des enfants scolarisés en Principauté et aux adultes de tous horizons.