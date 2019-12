La Croix-Rouge monégasque affirme ses engagements à Genève

Cette année, comme tous les quatre ans, les réunions statutaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se déroulent à Genève. Le prince souverain s’y est rendu le 9 décembre.

Du 3 au 14 décembre, une délégation de la Croix-Rouge monégasque, incluant une déléguée « jeunesse », a participé aux réunions statutaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin de mener des réflexions et prendre des décisions sur les questions humanitaires majeures.

Les engagements de Monaco

Dans ce cadre, accompagné par les représentants du gouvernement princier, le président de la Croix-Rouge monégasque, le prince Albert II, a assisté, le 9 décembre, à la cérémonie d’ouverture de la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

À cette occasion, le souverain a assisté à un évènement autour du projet de centre de formation polyvalent de Loumbila, en présence notamment de Frédéric Platini, secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, puis a visité le stand tenu conjointement par la Croix-Rouge monégasque et la Croix-Rouge du Burkina Faso sur ce projet.

Plusieurs engagements ont été pris par la Croix-Rouge monégasque, notamment sur l’égalité des genres, le droit international humanitaire, les liens entre la recherche et l’humanitaire, et les conséquences des changements climatiques sur la santé.

Enfin, en marge de cet événement, le prince Albert II a visité les nouveaux locaux de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont on célèbre le centenaire de la création, et s’est entretenu avec son président, Francesco Rocca, ainsi qu’avec son secrétaire général, Elhadj As Sy. Une série d’œuvres d’art contemporain, réalisées pour la Croix-Rouge monégasque à l’occasion de son traditionnel gala, sera prochainement mise à disposition pour plusieurs années.