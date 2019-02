La crème du sport sur le tapis rouge du Sporting

Monaco, centre de la planète sport ? L’affirmer ne serait en rien galvaudé tant la cérémonie des Laureus World Sports Awards a drainé du beau monde, hier au Sporting. Et ce, même si des pontes de leur discipline n’ont pu se libérer, faute de temps. Sur le tapis rouge, ça défile en mode chic et décontracté. Costard et baskets pour ces Messieurs, longues et élégantes robes pour ces Mesdames. Petite pause devant la meute bruyante de photographes. Puis interviews millimétrées devant la presse du monde entier. Passées ces étapes, avant de pénétrer dans la salle des Étoiles,...