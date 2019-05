Créée par cinq résidentes latino-américaines, l’association monégasque pour l’Amérique Latine (A.M.L.A) qui va fêter son deuxième anniversaire fourmille de projets.

Le plus proche ? Alliée à la Monte-Carlo Fashion Week, l’association proposera ce samedi, à 19 heures au Méridien Beach Plaza, un défilé de mode qui mettra en avant des stylistes latino-américains proposant des créations originales de vêtements et d’accessoires de mode de notre temps, tout en mettant à l’honneur l’artisanat de différents pays d’Amérique latine.

Un projet humanitaire au Mexique

Notamment de Colombie (YumaJai et Michelle Daccarett), du Chili (Daniella Salcedo et Pamela Bahre), du Mexique (Mildred Rubin), du Costa Rica (Carmina Romero) et du Pérou (Ani Alvarez Calderón).

L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l’association mexicaine Kaalán Neék pour le projet « Guardianas de Semillas », dont l’objectif principal est le sauvetage, la reproduction biologique et l’utilisation des semences traditionnelles de la culture maya.

Un premier engagement en amont de la soirée de gala de l’association, annoncée pour le 22 juin prochain, avec une tombola pour lever des fonds en direction de « Mission Enfance Colombia » par l’intermédiaire de « Mission Enfance Monaco ».