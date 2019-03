Ce samedi 23 mars à 16 heures sera donné le départ de la 21e Course des escaliers de Beausoleil. Elle est organisée par la Ville de Beausoleil à travers son service des sports, en partenariat avec les associations « Beausoleil Sports » et « Les Amis d’Alba », à l’occasion de sa fête patronale de la Saint-Joseph.

Prendront le départ neuf catégories des cadets aux vétérans, mais tout le monde (petits et grands) est invité et encouragé à participer en courant ou montant, chacun à son rythme… d’autant que la manifestation est, cette année, aussi caritative.

Des animations auront lieu avant et après cette course, originale et unique. Rencontre avec Jean-François Piccini, président de « Beausoleil Sports ».