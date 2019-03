La Coppa Milano-Sanremo termine sa course à Monaco samedi

C’est la plus ancienne course de voitures en Italie. Elle a été créée en 1906, c’est dire. Jeudi, 80 belles et anciennes carrosseries ont pris le départ de la XIe reconstitution de la Coppa Milano-Sanremo, pour un parcours de 700 kilomètres à travers la Lombardie, le Piémont et la Ligurie. Toutes les voitures en lice ont été construites entre 1906 et 1976.

Exceptionnellement, le cortège terminera sa course à Monaco ce samedi. Toutes ces belles voitures historiques sont attendues à partir de 18h30, et jusqu’à 20h sur le quai Antoine-Ier du port Hercule, où elles seront rassemblées.

Suivra un dîner de gala des 160 équipages et une remise des prix au Fairmont.