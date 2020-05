La Compagnie monégasque de Banque collecte 470.955 € au profit du CHPG

Le 10 avril dernier, la Compagnie monégasque de Banque (CMB) a mis en place un vaste dispositif de collecte de dons en faveur du Centre hospitalier Princesse-Grace (CHPG).

L’idée: permettre à tous les résidents et amis de la Principauté de prendre part à un élan de solidarité nationale.

"En tant que banque privée de référence en Principauté, la CMB tenait à être un acteur clé et à participer activement à la lutte contre le Covid-19 au sein de la communauté monégasque", explique la banque monégasque dans un communiqué.

La collecte s’est avérée prolifique, puisque 470.955 euros, dont 100.000 € débloqués par la CMB elle-même, ont pu être récoltés en un peu plus d’un mois.

Les nombreux dons ont notamment permis l’acquisition de matériel biologique afin de gagner en autonomie dans la réalisation des tests virologiques et sérologiques; le renforcement des équipements médicaux des services de soins dédiés au Covid-19; la mise à disposition de tous les équipements de protection pour le personnel et les patients afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité de soins.

"Je tiens à adresser toute ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19 et aux généreux donateurs qui ont permis de faire de cette campagne de dons un véritable succès", réagit Francesco Grosoli, administrateur délégué de la CMB.

Benoîte de Sevelinges, la directrice du CHPG, s’est montrée sensible à cet élan de générosité, adressant « un grand merci à toutes et à tous » pour leur contribution. Et d’indiquer que "tous ces dons permettent à l’hôpital d’anticiper et de s’organiser pour les mois à venir en fonction de l’évolution de la pandémie".