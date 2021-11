La Colmiane et Roubion misent sur la gratuité pour le premier week-end d'ouverture

"Il faut redonner aux gens l’envie de venir nous voir", souligne Philip Bruno. Et pour cela, le maire de Roubion a opté pour une politique tarifaire des plus attractives puisqu’il annonce "la gratuité totale sur l’ensemble du domaine lors du week-end d’ouverture de la station", dont la date a été fixée, comme chaque année, au premier samedi des vacances de Noël. Les moins de 12 ans pourront également accéder librement aux téléskis, fil neige et tapis débutant durant les vacances de Noël.

Quant à La Colmiane, elle veut rivaliser avec ses grandes sœurs Auron et Isola en accueillant les skieurs dès samedi prochain. Elle aussi mise sur la gratuité pour attirer la foule puisque les enfants de moins de 12 ans seront dispensés de forfait samedi et dimanche. Ils pourront en outre s’inscrire gratuitement à des cours collectifs de ski ou de snowboard.