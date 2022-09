La collection personnelle de livres de la Princesse Grace en libre accès sur Internet

Ce 14 septembre 2022 marquait les 40 ans de la disparition de la princesse Grace. L’occasion pour le prince Albert II de rappeler dans nos colonnes l’attention portée par sa famille et la Fondation Princesse Grace à l’image de sa mère et à la "finalité caritative" des actions menées en son nom. Des œuvres tournées vers la jeunesse, son accompagnement et son épanouissement. En cela, la Bibliothèque irlandaise Princesse-Grace est un vecteur de rayonnement culturel de Monaco à Philadelphie - où une partie de la Bibliothèque vit dans la maison d’enfance de Grace Kelly.

Créée en 1982, la Bibliothèque irlandaise ouvre aujourd’hui encore plus grand ses portes au monde en offrant le catalogue de ses livres en ligne. Des œuvres rares et anciennes comme plus contemporaines qu’il est désormais possible de consulter sur le site web www.pgil.mc.

"Porter le flambeau de la culture"

"Depuis 2006, la Bibliothèque a élargi son rayonnement en adoptant un programme culturel plus vaste. Elle permet de porter le flambeau de la culture en langue anglaise en Principauté, et y accueille des visiteurs de toutes nationalités qui apprécient un environnement anglophone et les œuvres dédiées à l’Irlande ou écrites par des auteurs Irlandais", précise un communiqué.

Avec cette fenêtre numérique ouverte sur le monde, la collaboration avec des écrivains et institutions du monde de l’éducation ne pourra ainsi que s’amplifier ici comme ailleurs.

"Ce catalogue en ligne permettra de promouvoir la découverte des trésors présents sur les étagères de la Bibliothèque y compris la collection personnelle de livres rares de la Princesse Grace. Cette collection rassemblée de son vivant révèle son goût pour la littérature et pour le théâtre irlandais", précisent les gardiens du temple littéraire.

Un projet réalisé grâce à la générosité d’un nouveau sponsor, The Craft Irish Whiskey Co, une jeune entreprise irlandaise lauréate de nombreux prix pour la qualité de son whiskey.

"Ce lancement en ligne coïncide avec le moment où la Princess Grace Irish Library collabore avec l’Atlantic Youth Trust qui est actuellement en train de créer sa branche monégasque, précise le communiqué. Cette nouvelle organisation caritative dédiée à la jeunesse a acquis le trois-mâts Grace O’Malley, dans un but de formation de la jeunesse, par la transmission de compétences personnelles vitales comme la résilience, le travail d’équipe et le sens du leadership."