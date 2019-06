La cloche se remet à sonner après sept ans de silence, ils veulent la faire taire

Entendre sonner le clocher d’une église… quoi de plus banal lorsque les oreilles des riverains y sont habituées ? Sauf qu’aux Semboules à Antibes, le retour du tintement de la cloche de la chapelle Sainte-Marguerite, s’est fait sans annonce aucune.

Surprise !

Après sept années de silence, les Antibois se sont réveillés ces derniers jours à l’heure, sans réveil matin : pas besoin… « On reçoit des mots, des plaintes de personnes qui vivent à côté de l’église du côté des Hauts d’Antibes ou des Silènes », souligne Manuel Babault, président du Cadis (Comité d’animation et de défense des intérêts des Semboules) en précisant: « Un de ces courriers me demande d’agir auprès de la paroisse pour diminuer au moins l’intensité du son des cloches. C’est une gêne importante pour certaines personnes que l’on peut aisément comprendre. »

À quand les coassements des grenouilles ?

Même si Manuel Babault collecte la grogne de ses voisins, lui-même avoue que les heures et demi-heures à nouveau sonnées ne le dérangent foncièrement pas. Il s’en amuse même : « J’ai enfin rangé ma montre dans le tiroir, geste symbolique pour ne plus être à la bourre ou surbooké. Grâce à la cloche des Semboules, je retrouve mes repères. »

Connaissant bien le Semboulois et son caractère, il en parle avec tendresse : « On vit dans un village superbe mais avec des gens qui ressemblent aux irréductibles Gaulois d’Astérix. Après avoir supprimé l’eau de la fontaine Charles-Cros qui faisait trop de bruit, et tordu le cou au coq du quartier, c’est au tour de la cloche de la chapelle Sainte-Marguerite. À quand les coassements des grenouilles et les chants des grillons, sans parler des cigales ? Décidément nous habitons un quartier trop calme. »

Ce vent de contrariété ? Gaelle Dumas, présidente de l’association des Amis de la paroisse Saint-Armentaire, ne nie pas son existence. Mieux : elle reconnaît que le curé a reçu quelques doléances.

« On peut les comprendre… Effectivement, il y a six ou sept ans, il y a eu un dérèglement et des dysfonctionnements du clocher. Il sonnait jusqu’à point d’heure. Du coup, les paroissiens ont coupé la cloche », se souvient Gaelle Dumas.

Mais alors, pourquoi a-t-elle fait son come-back dernièrement ? Il s’agit là d’une conséquence directe de la réhabilitation des édifices religieux menée par la paroisse et l’évêché. C’est simple : les clochers qui ne fonctionnaient plus ont été révisés. Celui des Semboules en fait partie. L’évêque est même venu bénir récemment celui de l’église de Notre-Dame de la Pinède à Juan.

« Les cloches de la Pinède, comme celle du Sacré-Cœur ou de la cathédrale ont aussi agacé les riverains. Mais cela dure jamais longtemps. Les gens s’habituent. Aux Semboules, peut-être qu’un réglage sera nécessaire. On verra. Le curé suit en tout cas ce dossier », conclut Gaelle Dumas.

Autant dire qu’il faudra s’y habituer pour ne pas terminer marteau !