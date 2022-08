La cheffe britannique Clare Smyth ouvre le bal du Festival des Etoilés à Monaco

Pour la deuxième édition du Festival des Étoilés Monte-Carlo qui se déroule du 2 septembre au 26 novembre prochain, les plus grands chefs des restaurants de la société des Bain de Mer s’apprêtent à inviter un complice d’un jour pour des repas à quatre mains d’exception.

Coup d’envoi le 2 septembre, avec Alain Ducasse qui accueillera Clare Smyth au Louis-XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris. Le chef monégasque a choisi la cheffe britannique triplement étoilée et lauréate du World’s Best Female qu’il suit depuis qu’elle fut commis au Louis-XV.

Quels souvenirs avez-vous du Louis-XV?

Chaque jour, je travaillais en cuisine avec une équipe formidable et Alain Ducasse, un chef incroyable. C’était un plaisir de travailler avec eux. C’est un endroit très spécial, pas seulement le Louis-XV mais toute la région et ses produits merveilleux. C’est comme un rêve éveillé.

Est-ce que vous faites de la cuisine française à Londres?

La base de ma cuisine est française. D’abord parce que j’ai fait mes études en France, mais aussi parce que la France est la capitale de la gastronomie. Mais je suis tout autant une cheffe britannique. Quand j’ai ouvert mon restaurant Core à Londres, c’était pour y explorer la haute gastronomie. J’utilise les bases de la cuisine française pour réécrire une histoire de la culture culinaire britannique avec les produits anglais. Vous savez, la cuisine britannique n’a pas une bonne réputation.

Comment définir cette cuisine britannique?

C’est un style rustique basé sur les légumes à racines et la viande rouge. Nous sommes des insulaires et donc nous avons également beaucoup de poissons.

La gastronomie française vous manque-t-elle?

Pas trop… Je voyage régulièrement en France. J’ai l’habitude de fréquenter les restaurants parisiens le temps d’un déjeuner; et je rentre le soir même par l’Eurostar. Paris est tout près de chez moi.

Qu’est-ce qui vous a encouragé à écrire Core, un premier livre publié le mois dernier aux Éditions Phaidon?

L’idée est venue à moi durant le confinement, période durant laquelle nous avions plus de temps. J’ai créé beaucoup de plats et je les ai oubliés. Quand j’ai ouvert Core, je me suis dit qu’il fallait tout consigner dans des fiches et c’est comme cela que le livre est né. Il rassemble des recettes mais également raconte mon histoire, celle de Core et ce qui a conduit à l’élaboration des plats. Je poursuis ce travail d’archives et il pourrait conduire à écrire d’autres ouvrages.

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce repas à quatre mains le 2 septembre?

Alain Ducasse a été très généreux avec moi. Il m’a encouragé durant de nombreuses années. C’est un honneur pour moi car je me souviens de l’époque où j’ai débuté. Mes collègues et moi imaginions le monde de la gastronomie et envisagions où nous pourrions travailler pour progresser. Nous parlions du Louis-XV qui est un des meilleurs restaurants du monde. C’est un grand honneur de revenir cuisiner avec le chef et c’est quelque chose de très particulier de constater que l’équipe avec laquelle j’avais travaillé est encore présente. Ils sont devenus mes amis aujourd’hui.

Faites-vous souvent ces exercices à quatre mains?

Pas souvent. Nous sommes très occupés dans la vie quotidienne. Je viens avec mon équipe ; c’est une très belle expérience pour les jeunes cuisiniers qui voient cette proposition comme un rêve. Je ne connais pas de meilleure cuisine au monde que celle du Louis XV pour pareille expérience.

Travaillez-vous d’ores et déjà avec Alain Ducasse pour élaborer le menu?

Chacun fera ses propres plats. Mais c’est le mariage de l’identité des deux restaurants. Et les clients vont avoir le goût de Londres et de Core.

Quand vous voyez le parcours d’Alain Ducasse, cela vous inspire-t-il?

Il est une source d’inspiration incroyable. Je ne sais pas comment il poursuit inlassablement son travail de création. Il n’arrête jamais, et va toujours plus loin. Je ne sais pas où il trouve l’énergie. Il pense différemment des autres.