La célèbre discothèque du Palace va-t-elle rouvrir ses portes à Nice?

L’annonce d’une "fermeture définitive" du Palace Club, 3 place de l’Armée-du-Rhin, avait été faite, dans notre édition du 19 avril, par un membre de l’équipe de direction, Antoine Sauzet. Ce dernier avait été contacté à la suite d’un post sur leur compte Instagram annonçant une dernière soirée pour clôturer deux années d’aventure.

Mais moins d’un mois après, il s’avère que cette "fermeture définitive" pourrait ne pas l’être. Et la boîte de rouvrir ses portes prochainement. Sous le même nom. Ou pas.

Propriétaire des locaux et des murs, Paul Teboul est surpris quand on lui parle de fermeture: "Mais elle n’a jamais fermé, il [ndlr: Alain Marino, patron de la discothèque] va continuer, c’est une erreur d’avoir annoncé une fermeture et il le sait."

"Le lieu ne ferme pas"

Erreur ou coup de communication raté? Alain Marino tente de se défendre et assure qu’un démenti quant à la fermeture doit être fait par son fils et associé, Anthony. Mais, surprise, ce dernier est beaucoup plus catégorique quant à l’avenir du lieu: "Le Palace Club en tant que boîte est fermé définitivement mais le lieu en lui-même ne l’est pas."

Avant de devenir une discothèque en février 2020, le Palace a connu plusieurs vies. Dont une de location de salle pour des événements professionnels et privés, comme des mariages. Et cela pourrait bien, selon Anthony Marino, redevenir sa vocation: "Je ne sais pas du tout ce que le Palace va devenir, si une nouvelle boîte va rouvrir, dans un mois, deux mois ou plus. Si on va vendre ou le garder. Mais l’activité redevient un lieu de location pour de l’événementiel."

Pourtant, selon des sources proches de l’établissement, le Palace Club pourrait rouvrir sous un nom différent – le Riviera? – avec de nouveau une activité de discothèque.

Des travaux sont en cours. La réouverture devrait se faire ce mois-ci, avec quasiment la même direction et le même personnel.

Un évènement est d’ores et déjà prévu le dimanche 12 juin à partir de 19 heures. Il s’agit du "Premier concours Drag-queen, mister beauté, talent et élégance" comme annoncé sur la page Facebook "Miss & Mr EU Continental".