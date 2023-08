"Elle permet de garder un pied ici": une association explique pourquoi l'engouement pour la carte postale ancienne ne faiblit pas à Monaco

De prime abord, elles semblent désuètes, réservées à des initiés aux cheveux grisonnants. Ces bouts de cartons parfois usés avec le temps, en grande majorité en noir et blanc, donnent souvent le sentiment, à l’heure du Net, du numérique et des réseaux sociaux, d’être l’objet d’un autre temps, d’un temps révolu. Et pourtant.

S’arrêter à ce constat serait passer à côté du pouvoir de la carte postale ancienne. Véritables petites pépites historiques, elles gardent un franc succès. Tout particulièrement en Principauté.

"Monaco fait rêver"

"C’est l’histoire et la magie de Monaco qui veut cela", éclaire Sylvie Leporati, présidente de l’association des cartophiles de Monaco, qui regroupe quelque 90 adhérents en provenance de la Principauté. "Mais également de toute la France et même de toute l’Europe." En particulier de l’Italie mais pas que.

Plusieurs raisons expliquent cet engouement qui ne faiblit plus avec le temps. "D’abord parce que Monaco fait rêver et que beaucoup de monde s’y intéresse, poursuit la présidente. La carte postale reste un très beau témoignage de la Principauté. Pour ceux qui ne vivent pas ou qui ne vivent plus à Monaco, ces cartes restent aussi un moyen de garder un pied ici."

"L’image de la carte postale mérite d’être dépoussiérée", reprend Sylvie Leporati. Elle en sait quelque chose. Elle baigne dans le milieu depuis de si nombreuses années

"Elle reste un grand témoignage historique. Et comme l’histoire de Monaco n’est pas racontée dans les livres comme peut l’être l’histoire de France ou celle d’un autre pays, la carte postale garde toute son importance en ce sens. Avec elles, vous avez toute l’histoire de la Principauté: l’arrivée du tramway, celle de sa suppression, l’avancement des chantiers comme celui du Musée océanographique ou encore des deux digues du port. Elles sont d’une richesse d’informations, une source inépuisable et instructive. Vous pouvez faire parler une carte postale pendant des heures, apprendre beaucoup sur la Principauté en prenant une loupe et en scrutant le moindre détail."

Des tranches de vie monégasque

Avec cet engouement encore présent, le marché de la carte postale ancienne se poursuit naturellement et se porte toujours bien. S’il prend moins lors des forums, il est devenu actif en ligne. "Les cartes qui représentent des vues de Monaco, des tranches de vie monégasque, sont toujours aussi très prisées." Bien sûr, les prix ont baissé par rapport à une certaine époque. "Aujourd’hui, en moyenne, elles partent autour d’une centaine d’euros!" Et à chaque réunion, ce sont entre 150 et 200 cartes postales qui sont échangées ou achetées.

Autre signe de l’intérêt pour les cartes postales anciennes: l’association de cartophilie se rajeunit. "Jusque-là nous n’avions que des retraités avancés dans l’âge, confirme Sylvie Leporati, aujourd’hui, nous avons des actifs qui s’intéressent à l’histoire de Monaco et même des jeunes." Ces personnes résident ou travaillent à Monaco. Elles sont portées par ce désir, celui de connaître le lieu où ils passent une grande partie de leur temps. "Imaginez aussi que Monaco a été un grand village peu urbanisé reste séduisant." Avec ce renouvellement, la relève semble assurée. La carte postale ancienne n’a, semble-t-il, pas fini de faire parler d’elle.

Arthur est passionné d’histoire depuis toujours. Photo Anne-Sophie Coursier.

Arthur, 15 ans, plus jeune membre de l’association C’est en se rendant au forum des associations, qui se tient tous les deux ans à Monaco, qu’Arthur Pucnik-Danty a découvert l’association des cartophiles de Monaco voici deux ans. Le lycéen, qui intègre une première générale à la rentrée au lycée Albert-1er, a immédiatement adhéré. "J’ai toujours eu une sensibilité pour les cartes postales: je collectionne celles de mes voyages. J’aime beaucoup garder celles des endroits où je suis allé." Mais surtout Arthur est passionné d’histoire depuis sa plus tendre enfance. "Et je suis également très attiré par celle de Monaco. Ici, ça évolue tellement vite. Ma grand-mère vivait déjà ici et j’aspire souvent à connaître le Monaco qu’elle a vécu." Ce qu’Arthur apprécie tout particulièrement, ce sont le partage des témoignages à chaque réunion et les ateliers pratiques de l’association. "On y apprend comment restaurer une carte postale mais également comment la conserver. C’est passionnant." Il apprécie aussi les réunions bi-mensuelles et toute la bienveillance qui en ressort. "Nous apprenons toujours des choses nouvelles sur Monaco grâce aux cartes postales anciennes. Les réunions, même sur Zoom, permettent de recueillir de très beaux témoignages. Je reviens très souvent avec une petite pépite. C’est tellement passionnant!"

Le siège de l’association se trouve au 17 rue de la Turbie. Ici la présidente de l’association des cartophiles de Monaco, Sylvie Leporati, devant une vue ancienne de la Principauté. Photo Anne-Sophie Coursier.