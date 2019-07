La Caravane du sport a fait escale à Cap-d’Ail

Si votre enfant ne sait pas quoi faire comme sport à la rentrée, amenez-le passer une journée à la « Caravane du sport ». Le comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes a installé son dispositif hier sur la plage Marquet à Cap-d’Ail.

Au programme de cette 18e édition, initiation aux sports et sensibilisation à des gestes très utiles dans la vie quotidienne.

Plaisir et découvertes

« L'idée est d’exposer ma fille à un maximum d'activités et de tout tester. Pendant l'année, elle fait plein d'activités alors là on en profite », raconte Leïla, venue avec ses deux enfants.

C'est d'ailleurs l'idée des organisateurs, Antoine Manassero et Nelly Naudin : « L'objectif est de faire la promotion du sport. Il y a entre 15 et 20 disciplines représentées, cela permet aussi aux enfants d'avoir une idée d'activité pour la rentrée. » C'est bien ce que compte faire Mona, 5 ans, qui a déjà testé la sécurité routière avec l'apprentissage des panneaux de signalisation sur une trottinette et le baseball. « Mais je préfère la gymnastique et le trampoline ! », assure-t-elle.

Jusqu'à 16 h 30 - heure de la fermeture du site - Mona aura essayé l'athlétisme, le tennis et toutes sortes de jeux gonflables.

Difficile de ne pas être satisfait tant il y a de tout. Stand de tir laser, boxe, hockey sur gazon, tennis… Même les pompiers étaient présents pour sensibiliser les jeunes aux gestes des premiers secours.

Éthique et écologie

« Il y a une activité “Carton rouge” pour sensibiliser les jeunes à la non-violence sur les terrains et dans le sport en général. On essaye d'inculquer une certaine éthique », explique Dominique Bertolotto, présidente de la Commission féminine Sport de gymnastique.

L'écologie a également une part importante dans cette édition 2019. « Les bouteilles en plastique ont été remplacées par des gourdes. Une fontaine se trouve à proximité pour que tout le monde puisse la recharger », informe Dominique Bertolotto.

La « Caravane » continuera sa route jusqu’au 20 août prochain et son ultime destination, Golfe-Juan, pour la finale de la tournée estivale.