La Brigue abandonne son idée de piste de motocross

La fin de la polémique ? Le projet de création d’une piste de motocross aux abords du village de La Brigue, dans la Roya, ne verra finalement pas le jour. Vivement contesté par des riverains et par l’association de défense de l’environnement Roya Expansion Nature, celui-ci vient d’être abandonné d’un "commun accord" par la municipalité et les habitants à l’origine de l’idée, découragés par les actions en justice intentées contre eux.

L’histoire remonte à plus d’un an. C’est le 26 mars 2022, lors d’un conseil municipal, qu’est évoqué pour la première fois le projet d’implantation d’une piste de motocross dans le vallon du Rio Secco, à un kilomètre du village. L’idée émane d’un groupe d’amateurs locaux, qui déplore le manque d’infrastructures de ce type dans la vallée, et souhaiterait mettre en place des cours d’initiation pour enfants avec éventuellement des motos électriques.

Les élus de La Brigue donnent leur feu vert, à l’unanimité.

Une pétition adressée au préfet

Daniel Alberti, le maire du village, voit dans ce dessein l’occasion d’avoir un "circuit fermé et encadré" pour les adeptes de cette pratique, qui n’ont pour l’heure pas d’autres choix que de se rendre sur les sentiers alentours, "dont certains sont dangereux et proches des piétons et vététistes", explique-t-il à l’époque.

Mais quelques jours après le conseil municipal, des riverains et l’association de défense de l’environnement Roya Expansion Nature montent au créneau contre le projet. Pour eux, "ce n’est pas le moment d’aller couper des arbres et d’élaguer des chemins pour faire tourner des motos" dans ce vallon classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en réserve biodiversité dans le schéma régional de cohérence écologique. "D’autant plus que le site a déjà été bien impacté par la tempête Alex, en octobre 2020", regrettent-ils.

Les riverains s’inquiètent aussi des potentielles nuisances sonores et des risques sécuritaires avec la proximité du village. Ils pointent le manque de communication de la mairie, l’absence de concertation publique… Rapidement, une pétition en ligne adressée à la préfecture récolte plus de 600 signatures [elle en recense près de 1.000 à ce jour, ndlr].

L’association Roya Expansion Nature saisit, de son côté, l’office français de la biodiversité puis le tribunal administratif de Nice, en novembre 2022. Elle dénonce le fait que la mairie ait déjà engagé des travaux dans la zone, où 96 arbres ont été coupés, et demande la cessation de ceux-ci "jusqu’à l’intervention d’une autorisation de défrichement suivie d’un permis d’aménager légal et valide".

Le conseil d’État saisi en mars

Ces travaux n’ont "rien à voir" avec la création de la piste de motocross, défend alors le maire Daniel Alberti. Il s’agirait de refaire une piste de secours entre le village et une zone de verger, le Val-des-Prés, détruite lors de la tempête Alex. "Actuellement, les habitants de cette zone ne sont desservis que par une seule route. En cas de problèmes, ils risqueraient donc d’être enclavés sans cette piste, qui permet aussi d’acheminer du foin pour le bétail là-bas. Ce sont donc des travaux essentiels mais un amalgame a volontairement été fait avec la piste de motocross", estime l’élu.

L’affaire sera portée jusqu’au conseil d’État. L’association a été déboutée en mars dernier mais pour la mairie de La Brigue, le sujet est clos. "On a bien compris avec toute cette histoire que des personnes étaient opposées à cette piste", répond sobrement Daniel Alberti. "En revanche, les travaux pour la piste de secours devront bien se poursuivre…"