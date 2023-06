Prévue au printemps, la mise en service de la bretelle de l'A8 à Beausoleil repoussée à cet automne

L’info en +

Attenante à ce nouvel échangeur, l’aire de service de Beausoleil a également fait peau neuve. Elle est officiellement inaugurée aujourd’hui en présence des élus du secteur.

Dernière aire de service du réseau autoroutier avant l’entrée en Italie, elle est un point stratégique pour le groupe Vinci Autoroutes. Grâce aux travaux entrepris il y a un peu plus d’un an, les usagers peuvent profiter d’un espace de restauration repensé avec une immense terrasse en belvédère sur deux niveaux offrant une vue imprenable sur la mer et Monaco.

Cinq bornes de recharge pour véhicules électriques ont également été implantées ainsi qu’un espace de jeux pour les enfants.