Mix entre le tennis et le squash en plein air, le padel est de plus en plus pratiqué en France (augmentation de 90 % depuis 2009) et rassemble environ 10 millions de joueurs à travers le monde. Ce samedi, se disputait au Tennis Club d’Eze la 5e édition du Challenge interentreprises organisé par Michel Borfiga (le directeur du club) et Christian Collange, directeur de Sun Sports Events Monte-Carlo. Dans un cadre idyllique, les nombreux joueurs ont ainsi eu l’opportunité de se confronter sur les hauteurs d’Eze.

« Cette année, nous avons organisé pour la première fois le challenge interentreprises au Tennis Club d’Eze en collaboration avec Michel Borfiga un ami de longue date », explique Christian Collange. « L’événement a encore eu un franc succès avec 250 participants et 70 rencontres. Beaucoup d’entreprises se prennent au jeu et s’engagent dans la compétition. Sous la canicule, je tiens à féliciter l’ensemble des participants qui ont tout donné. Les deux tableaux ont été très disputés avec de très bons joueurs ». Il conclut : « Je remercie nos partenaires dont la Fédération Monégasque de Padel dirigée par Philippe Sassier, le Tennis Club d’Eze, Bull Padel, ATP Monaco, la Brasserie de Monaco et MacDonald’s ».

Lors de la remise des récompenses, le maire de Monaco était représenté par Jean-Marc Deoretti-Castellini, qui était accompagné d’autres personnalités et dirigeants d’entreprises.