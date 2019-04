Samedi 4 mai de 8h30 à 17h aura lieu à l’Espace Léo Ferré (Centre Commercial de Fontvieille de Monaco)

la grande braderie (vêtements de luxe, sport, maroquinerie, puériculture, jouets, brocante...) pour célébrer la journée mondiale de la Croix-Rouge.

Cette année, les fonds récoltés permettront l’acquisition d’un véhicule électrique de transport de personnes dans un plus grand respect de l’environnement.

Une tombola avec des lots exceptionnels à la clef ! Le tirage au sort se fera à 16h le jour J. Les Tickets seront en vente au siège de la CRM (27 bd de Suisse Monaco) dès maintenant (2€ le ticket) et durant toute la journée de la braderie.

Un espace animations pour les 3-12 ans sera ouvert tout au long de cette journée avec un accès gratuit. Il permettra de découvrir de manière ludique les principaux thèmes de la Croix-Rouge avec nos bénévoles. Au programme : fabrication de cosmétiques bio et naturels, jeux et activités divers, remise de diplômes et de cadeaux !

Des stands d’information et de documentation sur la Croix-Rouge monégasque

Et de nombreuses surprises à découvrir sur place.