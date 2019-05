La grande braderie de la Croix-Rouge monégasque (vêtements de luxe, sport, maroquinerie, puériculture, jouets, brocante…), qui célèbre la Journée mondiale de la Croix-Rouge (8 mai), aura lieu demain, de 8 h 30 à 17 h, à l’espace Léo-Ferré. Cette année, les fonds récoltés grâce permettront l’acquisition d’un véhicule électrique de transport de personnes, afin de faciliter leurs déplacements dans un plus grand respect de l’environnement.

Au programme

Une tombola - « avec des lots exceptionnels à la clef », promettent les organisateurs - est ouverte. Le tirage au sort se fera à 16 h ce samedi. Les tickets sont en vente au siège de la CRM (27, bd de Suisse) et sur place demain.

Un espace animations pour les 3-12 ans sera ouvert gratuitement tout au long de la journée, notamment pour découvrir de manière ludique les principaux thèmes de la Croix-Rouge.

Fabrication de cosmétiques bio et naturels, jeux et activités diverses, remise de diplômes et de cadeaux, sans compter les nombreuses surprises, sont au programme.