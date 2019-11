Rendez-vous annuel de l’association numismatique de Monaco, la grande bourse a réuni hier une soixantaine d’experts de monnaies de toute l’Europe. « L’euro a relancé la pratique numismate », confie le commissaire, Christian Billard, pour expliquer cet engouement européen. « Un collectionneur était intéressé par la monnaie de son pays, maintenant il veut celles de tous les pays de l’euro. »

Sur le stand de Michel Liegault, un des sept revendeurs agréé de la Monnaie de Paris, les collectors euros s’alignent et font recette. Le coffret hommage à Johnny Hallyday, tiré à 500 exemplaires est un des plus recherchés. « Les pièces de Monaco aussi, le sachet sorti en 2002, vendu 15 euros à l’époque, se revend 490 euros ». Son must ? Une pièce d’un kilo en or et argent tiré à 250 exemplaires pour le 130e anniversaire de la Tour Eiffel. Un vrai collector, proposé à 2 300 euros !