Cette fois-ci, elles n’ont pas craqué les Roquebrunoises ! Face à Ail Rousset, une équipe invaincue deux journées en arrière, les joueuses de Jean-François Weber sont parvenues à remporter leur deuxième succès de la saison. Un énorme bol d’oxygène pour l’équipe fanion qui n’avait plus gagné depuis le 6 octobre. Une éternité ! « Nous n’étions pas très confiants avant la rencontre, mais on a réalisé une superbe première mi-temps. Tout le monde s’est battu défensivement même si on a eu un trou dans le troisième quart-temps », souligne Jean-François Weber l’entraîneur roquebrunois. Les locales se payaient même le luxe de virer en tête à la mi-temps avec dix points d’avance, sauf que les « démons » roquebrunois allaient ressurgir. « Au retour des vestiaires, j’ai revu tous les scénarios des matchs précédents... Heureusement, les filles ont réussi à se remettre en place et à reprendre les commandes du match. J’espère que maintenant cette victoire sera un déclic », avoue-t-il. Prochain rendez-vous, ce sera en 2020 avec un déplacement à Meyzieu le 12 janvier.