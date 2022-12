La BMW M4 et la Jaguar XJ6 vendus aux enchères de la fourrière de Monaco ont trouvé preneur

501 enchères enregistrées et 51 ventes

Deux fois par an, Monaco vide sa fourrière. Après un premier rendez-vous en mars, la seconde vente aux enchères administratives de véhicules réquisitionnés sur la voie publique ou réformés de l’Administration s’est clôturée le 2 décembre dernier.

Pour être sûrs de ne pas se tromper, les potentiels enchérisseurs avaient quatre jours pour venir découvrir les voitures, deux roues et autres vélos directement exposés en fourrière. Les services ont ainsi enregistré 203 visites pour 501 enchères finalement déposées. C’est deux fois moins de visites qu’en mars dernier, où la vente avait rencontré un vrai succès (406 visites pour 765 enchères).

Des particuliers ou des garages

Le profil des acheteurs ? « Il s’agit plus généralement de particuliers des Alpes-Maritimes qui recherchent un véhicule. Des garages des Alpes-Maritimes postulent aussi très régulièrement et sur plusieurs véhicules », fait savoir l’Administration des Domaines.

Cinquante et un véhicules ont été vendus : 9 voitures, 34 deux-roues, un véhicule réformé de l’administration et sept « vélos et objets trouvés ». Ceux qui n’ont pas trouvé preneur « sont la plupart du temps en très mauvais état. Ils font à terme habituellement l’objet d’une destruction ». Les véhicules invendus encore en état correct peuvent cependant être remis aux enchères lors de la prochaine vente.

Pour l’heure, aucune date n’est encore arrêtée. "L’Administration des Domaines organise généralement une vente au premier trimestre et une au dernier trimestre. Il est tout de même à noter que ces dates dépendent du degré d’encombrement de la fourrière. En fonction du nombre de véhicules, la date peut être avancée ou au contraire reculée. Il peut même être organisé une troisième vente dans l’année, si nécessaire. Aussi, il est conseillé aux personnes intéressées de s’inscrire sur la newsletter www.gouv.mc/newsletter/subscribe afin de recevoir le dossier directement dans sa boîte mail, lorsqu’une vente est organisée."