La blogueuse voyage Adeline Lebel nous fait redécouvrir Cannes

Au programme des vacances?

J’ai pu faire du vélo électrique par exemple: une formidable expérience, qui permet d’aller visiter le quartier vallonné de la Californie et de profiter des points de vue. Mais aussi des sorties en bateau, forcément, pour voir les îles de Lérins et l’Estérel. Sans oublier la découverte à pied du Suquet et des bonnes adresses où manger et boire à verre à Cannes.

Vos coups de cœur à Cannes (et adresses favorites où manger)?

Justement, elles ne manquent pas! J’ai adoré les différents contrastes entre les quartiers: il y en a pour tous les goûts. Nous avons particulièrement apprécié le 3.14. L’emplacement sur la plage est idéal, avec de bons plats et desserts. Mais aussi l’ambiance festive du restaurant La Môme, rue Florian. Ou encore l’adresse plus intimiste Aux Bons Enfants près du marché Forville, pour une cuisine plus locale.

Le meilleur spot pour faire des photos?

Il y en a plusieurs! Je dirais la Californie, avec les pins et la vue. Mais aussi l’île Saint Honorat: entre le monastère, les chapelles et les criques, les spots ne manquent pas. On a aussi fait un lever de soleil depuis la plage du Palm Beach, il n’y a pas plus "instagrammable", c’était magique.

Votre souvenir préféré de votre séjour?

Certainement la journée sur l’île Saint-Honorat. Nous étions en plein été et, pourtant, nous ne nous sommes pas "marchés dessus" avec les touristes. Il y règne une ambiance toute particulière, assez calme, du fait de la présence des moines sur l’île.