La belle histoire qui redonne foi en l’humanité

C’est une histoire comme on aimerait en écrire plus souvent. À quelques jours près, on aurait pu parler d’un miracle de Noël.

Dimanche soir, sur le groupe Facebook « Le bon coin du 06 », apparaît une annonce rédigée en ces termes : « Ayant retrouvé un téléphone au cinéma et attendu l’appel de la personne depuis plus de deux semaines, je me permets de mettre une annonce. Le téléphone est verrouillé et je n’ai malheureusement que le fond d’écran. »

Saint-Charles à la rescousse

Hajar, la jeune femme qui a retrouvé le téléphone dans un cinéma azuréen, publie alors les photos de l’appareil qu’elle a prises elle-même.

La photo aurait pu représenter un paysage, comme c’est souvent le cas, et aurait rendu l’appareil difficilement identifiable. Mais non, cette fois, la chance, c’est que le fond d’écran est en fait la photo d’une petite fille vêtue d’un polo blanc portant un écusson de l’école Saint-Charles, à Monaco, qui fait partie de la tenue réglementaire.

Un sourire et un écusson qui porteront bonne fortune : « J’ai retrouvé la propriétaire en 5 minutes, vraiment grâce au réseau social », confie Hajar.

Elle a rencontré la propriétaire hier après-midi pour lui restituer l’appareil.

Preuve, si besoin était, qu’on peut encore compter sur l’honnêteté en 2020.