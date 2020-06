La baronne Elizabeth-Ann de Massy est décédée

Cousine germaine du prince souverain Albert II et marraine de la princesse Stéphanie de Monaco, la baronne de Massy était présidente de la Fédération monégasque de tennis depuis 1992, et du Monte-Carlo Country Club (MCCC) depuis 2008 dont elle s’occupait déjà beaucoup en tant que vice-présidente.



Comme une deuxième famille, le monde du tennis n’avait pas de secret pour elle. Avant elle, sa mère, sœur du prince Rainier III, avait pris les rênes du club. En 1972, sur la demande du Prince Rainier-III, la Princesse Antoinette avait accepté de prendre la présidence du Club jusqu’en 2008.



Elizabeth-Ann de Massy a eu deux enfants: Jean-Léonard Taubert-Natta de Massy, en premières noces avec le Baron Bernard Alexandre Taubert-Natta, et Mélanie-Antoinette Costello de Massy avec le chorégraphe Nicolai Vladimir Costello dit de Lusignan.



Très proche l’une de l’autre, mère et fille étaient présentes dans la vie associative et caritative de la Principauté.