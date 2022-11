La 23e course de la No Finish Line s’achève avec plus de 251.000 km au compteur à Monaco et c'est un record

En 2020, la course avait été maintenue via une application mais sans rassemblement. En 2021, un modèle hybride application/terrain avait été privilégié, pour éviter une trop forte affluence sur le circuit.

"L’objectif d’atteindre 400.000 kilomètres cette année était ambitieux, il n’a pas été atteint, mais le score dépasse celui des deux dernières années", se réjouit Ariane Favalaro qui préside l’association Children & Future qui encadre la No Finish Line.

Quasiment neuf jours qui auront permis de totaliser 251.770 kilomètres parcourus cette année et qui seront convertis en euros, grâce à des sponsors pour soutenir des projets caritatifs.

Au moment de boucler hier en début d’après-midi la 23 e No Finish Line, les organisateurs avaient le sourire. Comme les participants, nombreux pour accomplir les dernières foulées sur le circuit serpentant dans les jardins de Fontvieille, ouvert en non-stop jour et nuit depuis le 12 novembre dernier.

La présidente du Conseil national et le conseiller de gouvernement pour l’Intérieur étaient parmi les sportifs hier sur le podium pour les récompenser une fois la course achevée.

10.000 participants sur le circuit

"Notre pari était de reprendre le présentiel à 100%. C’était compliqué car nous avons observé environ 20 % de kilomètres par jour en moins du fait que beaucoup de personnes télétravaillent. Mais dans l’ensemble le pari est gagné avec 10.000 participants enregistrés cette année et 354 équipes. Toutes et tous ont retrouvé le plaisir de renouer avec l’ambiance de la No Finish Line sous le chapiteau"

Et ce ne sont pas les « Allez, allez la NFL » scandés à l’unisson lors du dernier tour qui iront contredire la présidente. L’ambiance était bonne pour achever les derniers mètres de cette édition autour du parrain, le basketteur Yakuba Ouattara, et Michaël Zézé, capitaine de l’équipe de France en relais 4x100.

Children&Future devrait annoncer dans les prochaines semaines comment elle utilisera les 251.770 kilomètres/euros en faveur de projets pour les enfants malades des défavorisés.

Les 22 éditions précédentes ont permis de totaliser plus de 3,2 millions d’euros en ce sens. Et déjà la 24e édition se profile. Ce sera du 4 au 12 novembre 2023.