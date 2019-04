La Fédération mondiale du cirque, sous le haut patronage la Princesse Stéphanie, a été heureuse et fière de célébrer la 10e Journée Mondiale du Cirque, samedi dernier. Cette journée très spéciale et emblématique pour le cirque a été imaginée et créée par la Fédération mondiale du cirque en 2009 tous les troisièmes samedis du mois d’avril afin de promouvoir et faire connaître le cirque et ses différentes disciplines et sa culture. La 10e édition a battu tous les records avec plus de 200 événements à travers le monde. Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo a tenu cette année encore à rendre hommage aux Arts du cirque en célébrant cette journée très spéciale sous son Chapiteau et sa piste, la plus célèbre du monde !