L’US Cap-d’Ail déroule

Il y a des jours où tout va mal et il y a des jours, comme hier, où tout sourit. Certes opposée à une très modeste équipe des Mées, lanterne rouge, l’USCA a remporté hier, avec la manière, sa dixième victoire de la saison en championnat. Cap-d’Ail sécurise ainsi sa quatrième place et revient à un petit point de l’AS Vence, à seulement une semaine du derby azuréen, et à deux points de La Ciotat, à la place de deuxième très convoitée pour l’accession.

Une efficacité retrouvée

« On s’est rendu le match facile », soufflait Jean-Marc Cohen, coach des locaux, à l’issue de la partie.

C’est sûr qu’en menant 3-0 au bout de 12 minutes et 5 - 0 à la pause, le match devient tout de suite plus facile. La faute à une défense des Mées trop perméable d’une part, mais aussi à un collectif cap-d’zillois structuré, le tout sublimé par une excellente finition, dont Lenoir et son quadruplé en sont l’expression.

Le pénalty encaissé à la 55e ne change rien à la donne, le match des locaux, comme le reconnaît coach Cohen, est presque immaculé : « On a été très efficace et ça me fait plaisir, car c’est ce qui nous manquait lors des dernières rencontres. On a demandé aux joueurs d’être sérieux et c’est ce qu’ils ont fait. Il faudra garder cet état d’esprit, la semaine prochaine à Vence. »