L'ultime hommage au carabinier Sylvain Panizzi à Monaco, décédé lors d'un accident en parachute

D’un seul homme, les six carabiniers du Prince ont hissé le cercueil sur leur épaule, gravi les marches de la cathédrale avant de fendre l’allée centrale pour le déposer au pied de l’autel.

Dessus, un imposant bouquet de fleurs colorées, son casque et la médaille commémorative du bicentenaire de la création du Corps.

Ce jeudi matin, famille, amis, frères d’armes ainsi que le prince Albert II ont rendu un ultime hommage à Sylvain Panizzi, tragiquement disparu lors d’un accident de parachute en Ariège, le 9 juillet dernier, alors qu’il effectuait un stage sur ses congés. "Un départ brutal et injuste, une grande épreuve pour ses proches, saisis par la douleur et paralysés par l’incompréhension, a reconnu, dans son homélie, Mgr Dominique-Marie David, archevêque de Monaco. Sylvain était apprécié, estimé et aimé de ses frères d’armes."

"Débordant de générosité"

Ce Mentonnais de 32 ans avait intégré la Compagnie des carabiniers du Prince le 2 février 2015, six ans après une préparation militaire découverte au 21e régiment d’infanterie de marine de Fréjus. Une révélation pour le jeune homme attaché au respect, à l’ordre et à la discipline. "Tu étais doué d’une nature si spontanée, débordant de générosité, de sympathie et d’une grande sincérité, a loué le lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps des carabiniers du Prince. Ta force était de pouvoir générer une dynamique de groupe si forte et si attachante, qu’aucun n’aurait pu concevoir que leur "mascotte" parte si tôt (...) Ta grande disponibilité, ton honnête et ta volonté de toujours bien faire ont été remarquées et appréciées."

En complément du service général - au Palais, à Rocagel et sur la place du Palais -, Sylvain Panizzi officiait au sein du garage de la compagnie, lui qui avait suivi des études de mécanicien automobile. Il y a trois semaines, ce carabinier de 2e classe avait obtenu son permis poids lourd.

Dans l’intimité, Sylvain Panizzi était un épicurien, toujours prompt à emmener son four à pizza, à régaler son entourage d’un tiramisu fait maison ou à trinquer à l’amitié avec un bon cigare.

Il était aussi un homme de passion: pour le culturisme, la musculation, la course à pied mais aussi le sport mécanique. Un virus familial transmis par ses cousins Hervé et Gilles, un duo ayant sévi dans les années 2000 en rallye WRC avec 7 victoires.

Sans oublier, bien sûr, la découverte du parachutisme militaire et civil. Sylvain Panizzi avait obtenu les brevets israélien, omanais, tchèque et slovaque.

"Dernier grand saut"

"Pour ceux qui ont appris à franchir la porte pour sauter, les paras préfèrent parler du dernier grand saut, plutôt que de la mort d’un camarade. Nous voulons croire que lors de cet ultime saut, Saint-Michel [saint patron des parachutistes, N.D.L.R.] était là pour t’accueillir avec, bien sûr, Sainte Dévote et notre saint patron Sébastien", a conclu le lieutenant-colonel Martial Pied.

À la famille et aux proches de Sylvain Panizzi, ainsi qu’à la Compagnie des carabiniers du Prince, la rédaction de Monaco-Matin renouvelle ses plus sincères condoléances.