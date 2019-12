Courage, sacrifice et dévouement ». En 110 ans de vie, la devise du corps des sapeurs-pompiers de Monaco ne s’est jamais effritée. Si l’on devait apposer un quatrième terme à ce triptyque, peut-être choisirions-nous celui de « cohésion ». Hier matin, la famille soudée des sapeurs-pompiers s’est réunie en l’église Saint-Nicolas pour célébrer sa protectrice : sainte Barbe. Le 4 décembre, une date à part du calendrier pour ces hommes qui risquent leur vie pour celle des autres. « Une protectrice céleste dont ils ont grand besoin, eux qui bravent si souvent le danger pour sauver des vies », a d’ailleurs rappelé l’archevêque Bernard Barsi lors de son homélie. À la tête du corps, le lieutenant-colonel Norbert Fassiaux revient sur l’année 2019, entre interventions liées aux intempéries, adaptation aux nouvelles technologies et nécessité urgente de renforcer les effectifs de la Principauté.