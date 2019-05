L’Huilerie Saint-Michel distinguée par le Collège culinaire de France

L’Huilerie Saint-Michel de Menton vient de se voir décerner par le Collège culinaire de France la distinction de « Producteur Artisan de qualité ».

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir eu la reconnaissance de notre travail et de nos valeurs en rejoignant cette institution de référence de la culture gastronomique française » s’enthousiasme Karim Djekhar, le propriétaire des lieux.

Créée en 1896 dans la vieille ville mentonnaise, l’Huilerie Saint-Michel est une entreprise familiale, qui perpétue depuis quatre générations un savoir-faire et une exigence lui permettant d’offrir le meilleur de l’huile d’olive. Déclinée à l’infini dans des combinaisons aussi subtiles qu’originales…

À la recherche de terrains dans le Mentonnais

« C’est avec passion que nous travaillons sans cesse à la création de nouvelles saveurs, à la recherche de nouveaux goûts, en cultivant l’authenticité et la tradition comme en témoignent les multiples collaborations avec les plus grands chefs de la région et d’ailleurs… » précise Karim Djekhar.

« Avec cette distinction attribuée par le Collège culinaire de France fondé par 15 chefs français prestigieux, c’est une mise en valeur de nos produits, qui respectent le terroir, la saisonnalité, et c’est l’assurance pour nos consommateurs d’une traçabilité totale » explique encore ce spécialiste passionné. D’ailleurs, dans cette optique, Karim Djekhar est à la recherche de partenariats avec des propriétaires de terrains complantés d’oliviers dans le Mentonnais. « Nous souhaitons faire la récolte des olives et entretenir les terrains ».

Après la culture du citron, un pas de plus pour s’ancrer dans le terroir local et ses richesses naturelles.