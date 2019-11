Dans le salon des coulisses de la Salle Garnier, j’attends Laurent Gerra. Sur l’écran, je le vois répéter. Il reprend un vieux tube de la variété française. Les yeux rivés sur mon téléphone, je l’entends à peine arriver. C’est son « bonjour ! », reconnaissable entre mille pour les amateurs de radio, qui m’interpelle. On attendrait presque le début d’un sketch, tant on est habitué à l’entendre partir au quart de tour. Accompagné d’amis avec qui il partage la passion des bonnes tables, cet épicurien nous reçoit dans sa loge, à l’écart de l’apéro qui se prépare. Rencontre avec un passionné de la langue, et un irrévérencieux amoureux du respect.