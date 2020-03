L’hommage et le cadeau de FANB à Mgr Barsi

Moment d’émotion mercredi après-midi à François d’Assise - Nicolas Barré. Monseigneur Bernard Barsi, ancien archevêque de Monaco, a reçu un cadeau et un vibrant hommage de la part de la direction, la communauté éducative et des élèves. Avant la conférence pédagogique sur les addictions (Monaco-Matin du jeudi 5 mars), Christine Lanzerini, chef d’établissement a pris la parole : « Ce cadeau est un témoignage de remerciements pour votre bienveillance, votre aide et votre soutien, tout au long de ces années auprès de l’enseignement catholique privé et plus particulièrement auprès de FANB. »

Un livre unique lui a été offert, dans lequel se trouvent les signatures des élèves et les mots de remerciements de l’ensemble du personnel de l’institution FANB.

La couverture de ce livre est une reproduction du travail d’un élève de première. À l’invitation du père Julien Gollino, directeur diocésain de l'enseignement catholique et de Franck Maury, professeur d’instruction religieuse, une série de peintures sur papier librement inspirées des retables de Fra Angelico, peintre de la Renaissance florentine, a en effet été réalisée.

« Dans le cours d’arts plastiques, les différents modes de représentation de la figuration à l’abstraction sont étudiés. Les élèves ont peint autour de fragments d’œuvres de Fra Angelico pour les étendre vers un système de lignes, couleurs et surfaces afin de composer une œuvre abstraite », souligne Laurent Papillon, professeur d’arts plastiques.

Destinées à orner les murs de la Maison diocésaine en Principauté lors d’une exposition, ces peintures ont été réalisées en grand format sur papier. « C’était la première fois que les élèves travaillaient sur de grandes feuilles à même le sol. Cet espace vaste et confortable transformé en atelier, leur a permis de découvrir la force émotive de la peinture et de la couleur. »

Ces travaux trouvent une résonance nouvelle ainsi exposés sur les murs colorés de la Maison diocésaine. « Exposer, c’est faire “l’expérience du partage du sensible”, selon les textes officiels d’enseignement. C’est aussi, grâce à la générosité de nos hôtes, s’inscrire dans une démarche spirituelle et recevoir un regard gratifiant qui apportera à ces jeunes créateurs confiance et estime de soi », conclut Laurent Papillon.

La consécration aura lieu ce dimanche à 15 h 30, en la cathédrale de Monaco. Célébrée par Mgr Bernard Barsi, administrateur apostolique du diocèse, entouré de Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux et Bazas, et de Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans.

La cérémonie est accessible à tous, sans invitation. Les fidèles doivent être en place avant 15 h 20, la cathédrale ouvrant à 14 h 45. Le parking des Pêcheurs, avenue de la Quarantaine, sera gratuit à partir de 13 h.

À l’issue de la célébration, un cocktail sera servi dans la salle de conférence du Musée océanographique (entrée par la porte principale).