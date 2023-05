Spectacles, feu d'artifice, gâteau d'anniversaire...: Ce qui vous attend pour la première journée d'hommage au prince Rainier III à Monaco

J-14… Après des mois de préparatifs, l’année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Rainier III s’apprête à démarrer le 31 mai prochain. Jour de la naissance de celui qui fut souverain de Monaco de 1949 à 2005. C’est par cette date symbolique que la princesse Stéphanie, qui préside le comité de commémoration, a voulu entamer cette année d’hommage à son père, forte d’une trentaine d’événements déjà annoncés qui s’étaleront jusqu’en janvier 2024.

"C’est une année riche qui va nous rappeler de bons moments et toute l’action du prince pendant un demi-siècle", souligne Albert Croési qui, en qualité de secrétaire général du comité, est en charge de l’organisation des grands événements de cette célébration.

À commencer par celui du 31 mai. Ce jour-là, dès 14h30, tout Monaco-ville sera réservé aux Monégasques et aux résidents de la Principauté pour une journée d’animations et de spectacles dans les rues et sur les places du Rocher. Une sorte de grande fête de famille populaire.

"Toutes les rues seront animées avec des spectacles. Nous installerons des scènes devant le Musée, devant la mairie, place Saint-Nicolas, place du Palais, ce sera une journée grandiose", promet Albert Croési qui a prévu 350 artistes pour cette fête: danseurs, comédiens, musiciens, magiciens… mais aussi les artistes qui font vivre le folklore monégasque, la Palladienne et le Cantin d’A Roca en tête.

Le casting est hétéroclite: des Clowns en folie aux Petits chanteurs, en passant par des gymnastes, des jazzmen, des chanteurs de variété et même l’artiste Mister OneTeas.

à lire aussi Centenaire du prince Rainier III : les commémorations se préparent, les Monégasques invités à pavoiser

Gâteau et feu d’artifice

Outre le spectacle, des jeux de pistes et des structures gonflables attendront les enfants toute la journée. De même que des points de ravitaillement pour grignoter. "Mais nous tenons aussi à ce que les restaurateurs puissent travailler ce jour-là."

Autre activité, un clos bouliste, un tournoi de pétanque "international" sera proposé opposant des équipes monégasques à des équipes de résidents. Le public pourra aussi visiter gratuitement les Grands Appartements du Palais princier.

Et croiser la famille princière qui devrait déambuler à travers Monaco-ville. "Il n’y aura pas plus d’animations sur la place du Palais qu’ailleurs. Le public sera réparti sur l’ensemble du Rocher, selon une question de goût musical. Sur la place du Palais, ce sera bal musette; devant le Musée océanographique, variétés; place de la mairie, jazz; dans les Jardins de Saint-Martin ce sera classique".

À 21h15, un immense gâteau préparé par les équipes de la SBM sera partagé, de quoi bien se préparer au feu d’artifice annoncé pour 22h15 et clôturant cette journée festive.

15 à 20.000 personnes espérées

Pour mettre en musique la logistique, les équipes autour d’Albert Croési seront épaulées par 270 bénévoles issus des rangs de la Fonction publique pour assurer le bon déroulé du programme. Et l’afflux de monde sur le Rocher. "Car nous avons 45.000 personnes invitées", sourit Albert Croési, rappelant que seuls les Monégasques et résidents pourront y accéder. "Nous espérons au moins un tiers de la population et nous avons tablé sur un visitorat entre 15.000 et 20.000 personnes."

Ce 31 mai, jour de lancement de la commémoration, sera comme un mètre-étalon pour jauger l’engouement de la population à faire de cette année un hommage populaire à l’ancien souverain. À compter le nombre d’événements déjà prévu et les souvenirs que chacun en Principauté conserve du prince Rainier III, l’adhésion devrait être forte. "Beaucoup de sociétés, de structures, nous contactent pour intégrer les commémorations, faire un geste pour le prince Rainier, note Albert Croési. On ne peut pas dire oui à tout le monde, je veille à ce qu’il y ait un vrai lien. Et la présidente s’investit énormément, pilote avec beaucoup d’enthousiasme. Elle est déterminée à faire de cette année 2023, l’année Rainier III."

à lire aussi Monaco et sa famille princière commémorent le 18e anniversaire de la disparition de Rainier III

En septembre 2022, la famille princière et les autorités du pays dévoilaient les contours de cette année hommage. Photo Dylan Meiffret.

"Il ne m’a dit qu’une seule chose: ne vous loupez pas" Cette année en souvenir du prince Rainier III est l’occasion pour la population de se souvenir du Prince bâtisseur du Monaco moderne. De la grande et des petites histoires car, nombre sont ceux qui gardent en mémoire un moment particulier lorsqu’ils ont rencontré le prince Rainier III. Albert Croési ne déroge pas à la règle. Monégasque jusqu’au bout des ongles, le secrétaire général du comité de commémoration met, comme dans tout ce qu’il entreprend, du cœur à l’ouvrage pour réussir ces festivités. Et partage un souvenir personnel, datant de 2004, au moment où Monaco adhère au Conseil de l’Europe. Patron à l’époque d’A Roca, sa société est sur les rangs pour organiser le cocktail de la délégation monégasque au siège du Parlement européen à Strasbourg. "Même si j’ai grandi avec le prince Rainier, je ne l’ai rencontré que deux fois dans ma vie. Et j’étais tétanisé, car c’était un homme qui en imposait. Mais j’étais très ambitieux et j’ai proposé de faire l’intégralité du cocktail alors qu’au départ on ne m’avait sollicité que pour faire des barbagiuans. Le Prince a accepté et ne m’a dit qu’une seule chose : ne vous loupez pas." Une bonne montée de pression pour le restaurateur d’alors qui, avec ses équipes, a tout donné pour servir ce jour-là des barbagiuans bien dorés. "C’était tout sauf simple mais je ne me suis pas loupé, j’ai retenu la leçon. Cela peut paraître anecdotique, mais ce fut un moment fort de ma vie professionnelle."

Comment accéder au Rocher Pour entamer cette année hommage, c’est la grande famille monégasque que le souverain a souhaité rassembler le 31 mai sur le Rocher. Ainsi, l’hommage au prince Rainier III à Monaco-ville baptisé « Le Rocher en fête » sera réservé aux Monégasques et leurs enfants, ainsi qu’aux résidents de la Principauté. Le matin du 31 mai, le Rocher vivra normalement. Dès 13h30, deux postes de contrôles seront installés à la place d’Armes et au parking des Pêcheurs. Il faudra ainsi présenter une pièce d’identité pour accéder aux rues de Monaco-ville. À noter que tous les enfants scolarisés à Monaco pourront aussi prendre part, avec une attestation, aux animations. Enfin, les Monégasques pourront profiter de leur présence sur le Rocher le 31 mai pour récupérer en mairie, une pièce de deux euros commémorative du centenaire Rainier III, qui leur sera offerte.

La phrase "Ce sera une belle année pour rendre hommage à mon papa. Et lui dire un grand merci pour tout ce dont nous profitons aujourd’hui.", la princesse Stéphanie, présidente du comité de commémoration, en annonçant les premiers détails des festivités en mars dernier dans Monaco-Matin.

30.000 drapeaux ont été édités pour cette année d'hommage au prince Rainier III. Photo J.-F. O..