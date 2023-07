L’héritage de Nelson Mandela célébré avec sa fille à Monaco

C’est à une personnalité devenue légende que Monaco a voulu rendre hommage en plein cœur de l’été: Nelson Mandela.

Avec une projection spéciale du long-métrage Mandela: un long chemin vers la liberté, de Justin Chadwick, sorti en 2013. Suivie d’une soirée caritative au profit de la Fondation Nelson Mandela. En un jour spécial: le 18 juillet, jour de naissance de l’ex-président sud-africain, décrété "Mandela Day" par les Nations Unies pour se souvenir de son aura et de ses actions.

C’est ce qu’il s’est passé à Monaco, où le couple princier a honoré la mémoire de l’ancien leader décédé il y a dix ans - au moment d’ailleurs de la sortie du film qui raconte l’aventure qu’a été sa vie, avec Idris Elba dans le rôle-titre.

"Nous avons organisé une avant-première royale à Londres qui s’est trouvé être la nuit où il est décédé. Cela reste pour moi un moment doux amer", se souvient Anant Singh, producteur du long-métrage.

Investi dans le 7e art depuis plus de quarante ans, il a coordonné la soirée à Monaco, en collaboration avec la Fondation Prince Albert II qui a accueilli pour l’occasion Zenani Mandela l’une des filles du héros sud-africain.

En 2013, vous avez produit ce film racontant l’histoire et les combats de Nelson Mandela, quel parcours vous a mené à ce film?

Le scénario est basé sur son autobiographie: A long way to freedom. Il a pris 25 ans à se faire! À l’époque, Nelson Mandela m’avait donné les droits alors qu’il était encore en prison. Je communiquais avec lui et dans ses lettres manuscrites, il se demandait si un film sur sa vie intéresserait quelqu’un! Puis nous sommes devenus amis et il m’a demandé de faire ce film avec un seul conseil: que je montre davantage ses faiblesses que ses forces. Ce qui est formidable pour un producteur, car d’habitude les personnalités politiques ne veulent pas montrer leurs zones d’ombre.

Quel est l’héritage laissé par Nelson Mandela au monde entier selon vous?

Quand on regarde les leaders d’aujourd’hui dans le monde, on peut voir que le paysage politique n’est pas au mieux. Mais je crois que chaque individu peut apprendre de Mandela. Dans beaucoup de pays, l’esprit individualiste domine, sans être tourné vers le peuple. Mandela était un homme du peuple. Il a toujours dit « je suis comme n’importe qui d’autre ». C’est un message important dont il faut se souvenir. Il nous a quittés en 2013 et le monde dix ans plus tard est dans un pire état qu’il était. Il faut se demander : que pouvons nous apprendre de son expérience ?

Certains peuvent voir en Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, un nouveau Mandela. C’est votre cas?

C’est intéressant, en effet, j’y ai réfléchi. Zelensky, comme Mandela, s’est engagé dans la guerre car il n’avait pas d’autres options. Mais les circonstances et les situations sont différentes. Dans plusieurs leaders internationaux, on peut retrouver une force qui fait penser à Nelson Mandela : chez Zelensky, comme chez le prince Albert II d’ailleurs.

Votre pays, par les origines de la princesse Charlène, est lié depuis plus d’une décennie avec la Principauté. Quelle est l’image de Monaco en Afrique du Sud?

Je dirais d’abord, comme dans toutes les histoires royales, l’image d’un conte de fées. Comme dans un film. [rires] Savoir qu’une princesse sud-africaine se trouve au cœur du Palais princier, que ses enfants sont élevés par une influence de notre pays, c’est très positif, c’est formidable. Et nous en sommes très heureux.