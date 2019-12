Effervescence, samedi matin au stade Decazes, pour l’opération Foot de cœur au profit de l’association mentonnaise « Les Cœurs du Campanin ». « Nous avons organisé des collectes de denrées alimentaires avec l’aide de nos jeunes et nous accueillons aujourd’hui plusieurs équipes U7 et U8 », se réjouissait Joseph Gagliardi, le président de l’ASRCM football. Environ 70 jeunes footballeurs de l’Étoile, du Rapid et de l’ASRCM se sont ainsi affrontés pour la bonne cause, l’idée étant de récolter encore ce jour-là quelques sacs et cartons de victuailles. « Nous sommes contents car cette opération est un succès avec de très nombreuses dotations », poursuivait Joseph Gagliardi.

Une belle action caritative qui servira à aider des personnes dans le besoin.